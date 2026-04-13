”הגיע הזמן לנצח דרבי”: בית"ר ירושלים בעננים

בבית״ר ירושלים לא מיהרו לרדת מהדשא בטדי אמש (ראשון). דקות ארוכות לאחר שריקת הסיום, השחקנים נשארו לחגוג עם האוהדים את הניצחון בדרבי ובהמשך המשיכו את החגיגות גם בתוך חדר ההלבשה.

האווירה המחשמלת באצטדיון נתנה את אותותיה על השחקנים, שלא הסתירו את ההתרגשות: “כמה שהאוהדים האלה נותנים לנו אנרגיות, הייתה אווירה מטורפת, ניצחון מתוק, הגיע הזמן שזה יקרה”, אמרו שחקנים לוואן.

אצילי מעל כולם, יצחקי פגע בול

למרות חסרונם של ירדן שועה, עדי יונה וירין לוי, בית״ר הציגה יכולת גבוהה מאוד. עומר אצילי ולוקה גדרני בלטו מעל כולם, כשהמאמן ברק יצחקי סיכם זאת בפשטות: “עומר אצילי זה שחקן מאני טיים”.

במועדון החמיאו גם להכנה של יצחקי ולניהול המשחק, במיוחד מול הלחץ הגבוה של הפועל ירושלים. המאמן מצא פתרונות עם כדורים ארוכים מתיבת החמש לעבר חסונד גונזאלס, שהמשיכו לאגפים והובילו לאיומים מסוכנים על השער.

ההרכב עבד, הסגל מספק תשובות

זיו בן שימול נכנס היטב לנעליים של ירין לוי, בוריס אינו היה מהבולטים על כר הדשא ודור חוגי מילא בדיוק את ההוראות הטקטיות שקיבל.

חסונד גונזאלס ממשיך להרשים, כשהוא מעורב בשלושת המשחקים האחרונים בשערים של הקבוצה עם גול ובישול מול מכבי נתניה, סחיטת פנדל מול טבריה וכיבוש מהיר בדרבי.

אם עד לאחרונה דיברו בבית״ר על אליפות רק בחדרי חדרים, כעת המסר ברור: “אנחנו חזק במאבק על התואר”. במועדון מבינים שהדרך עוד ארוכה, אך הניצחון בדרבי נתן דחיפה משמעותית להמשך.

בבית וגן ניסו להישאר עם רגליים על הקרקע: “קשה לקבוע למי יש יתרון בסדר המשחקים של הפלייאוף כי בסוף כולם משחקים נגד כולם. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, רק המשחק הבא מול מכבי חיפה מעניין אותנו”.

ומה עם מיכה?

דור מיכה לא פתח בהרכב, וברקע עולות שאלות לגבי עתידו. יצחקי התייחס לנושא: “הוא חלק משמעותי במקום שאנחנו נמצאים בו, יש סגל עמוק ותחרות וזה לפעמים עניין של מומנטומים. לגבי העונה הבאה, צריך להפנות את זה למנהל המקצועי”.

בבית״ר יוצאים מהדרבי עם הרבה ביטחון, קהל מאחוריהם ומבט ברור קדימה אל מאבק האליפות כשכבר במשחק הקרוב משוכה לא פשוטה - מכבי חיפה.