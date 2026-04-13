יום שני, 13.04.2026 שעה 08:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

”הגיע הזמן לנצח דרבי”: בית"ר ירושלים בעננים

חגיגות בטדי ובחדר ההלבשה, אצילי וגדראני הצטיינו ויצחקי קיבל מחמאות על ניהול המשחק. במועדון מודים: “צריך להגיד, אנחנו חזק במאבק על האליפות“

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

בבית״ר ירושלים לא מיהרו לרדת מהדשא בטדי אמש (ראשון). דקות ארוכות לאחר שריקת הסיום, השחקנים נשארו לחגוג עם האוהדים את הניצחון בדרבי ובהמשך המשיכו את החגיגות גם בתוך חדר ההלבשה.

האווירה המחשמלת באצטדיון נתנה את אותותיה על השחקנים, שלא הסתירו את ההתרגשות: “כמה שהאוהדים האלה נותנים לנו אנרגיות, הייתה אווירה מטורפת, ניצחון מתוק, הגיע הזמן שזה יקרה”, אמרו שחקנים לוואן.

אצילי מעל כולם, יצחקי פגע בול

למרות חסרונם של ירדן שועה, עדי יונה וירין לוי, בית״ר הציגה יכולת גבוהה מאוד. עומר אצילי ולוקה גדרני בלטו מעל כולם, כשהמאמן ברק יצחקי סיכם זאת בפשטות: “עומר אצילי זה שחקן מאני טיים”.

עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)

במועדון החמיאו גם להכנה של יצחקי ולניהול המשחק, במיוחד מול הלחץ הגבוה של הפועל ירושלים. המאמן מצא פתרונות עם כדורים ארוכים מתיבת החמש לעבר חסונד גונזאלס, שהמשיכו לאגפים והובילו לאיומים מסוכנים על השער.

ההרכב עבד, הסגל מספק תשובות

זיו בן שימול נכנס היטב לנעליים של ירין לוי, בוריס אינו היה מהבולטים על כר הדשא ודור חוגי מילא בדיוק את ההוראות הטקטיות שקיבל.

חסונד גונזאלס ממשיך להרשים, כשהוא מעורב בשלושת המשחקים האחרונים בשערים של הקבוצה עם גול ובישול מול מכבי נתניה, סחיטת פנדל מול טבריה וכיבוש מהיר בדרבי.

חסונד גונזאלס במאבק אוויר (אורן בן חקון)

אם עד לאחרונה דיברו בבית״ר על אליפות רק בחדרי חדרים, כעת המסר ברור: “אנחנו חזק במאבק על התואר”. במועדון מבינים שהדרך עוד ארוכה, אך הניצחון בדרבי נתן דחיפה משמעותית להמשך.

בבית וגן ניסו להישאר עם רגליים על הקרקע: “קשה לקבוע למי יש יתרון בסדר המשחקים של הפלייאוף כי בסוף כולם משחקים נגד כולם. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו, רק המשחק הבא מול מכבי חיפה מעניין אותנו”.

יצחקי:סהכ אני מאד מרוצה ניצחון חשוב

ומה עם מיכה?

דור מיכה לא פתח בהרכב, וברקע עולות שאלות לגבי עתידו. יצחקי התייחס לנושא: “הוא חלק משמעותי במקום שאנחנו נמצאים בו, יש סגל עמוק ותחרות וזה לפעמים עניין של מומנטומים. לגבי העונה הבאה, צריך להפנות את זה למנהל המקצועי”.

בבית״ר יוצאים מהדרבי עם הרבה ביטחון, קהל מאחוריהם ומבט ברור קדימה אל מאבק האליפות כשכבר במשחק הקרוב משוכה לא פשוטה - מכבי חיפה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
