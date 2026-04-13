ינאי: גם הפעם עשינו היסטוריה ב-12 באפריל

בעלי הפועל ת"א שבר שתיקה אחרי ההעפלה לפלייאוף: "כשנכנסתי צילמתי תמונה בפיינל 4 ורשמתי 'צלמו מסך, 5 שנים ואנחנו כאן', השאלה מי צילמו מסך?"

עופר ינאי מאושר עם סיגר בפה (ראובן שוורץ)
הפועל תל אביב הגיעה לציון דרך משמעותי אמש (ראשון) לאחר שניצחה את מכבי תל אביב בדרבי ביורוליג, והבטיחה רשמית העפלה לפלייאוף והשתתפות ביורוליג לעונה נוספת.

לאחר המשחק, בעלי המועדון עופר ינאי אמר: ״12 באפריל זה תאריך שעשינו בו היסטוריה בשנה שעברה, זכינו ביורוקאפ. עשינו היסטוריה גם הפעם והבטחנו עוד שנה ביורוליג, אני מקווה גם שנהיה בטופ 4 וזה ייתן לנו יתרון ביתיות״.

עוד הוסיף על ציון הדרך: ״כשנכנסתי להפועל העליתי ציוץ בטוויטר ואמרתי ׳חמש שנים אנחנו כאן׳ על היורוליג, אמרתי צלמו מסך. השאלה אם צילמו מסך״.

ההרגשה לנצח את מכבי תל אביב: ״הרגשה אדירה, מכבי נתנו משחק מאוד מאוד גבוהה, יש להם מאמן מעולה, קבוצה איכותית שנלחמה. אנחנו עמדנו, היינו מרוכזים. אנחנו בכושר טוב לאחרונה, אני שמח שהגענו לכושר הזה. יש עוד מבחן נגד מונאקו, המשחק האחרון של העונה הסדירה, ואחרי זה נראה״.

כשנשאל על אמא שלו שהגיעה לתמוך: ״ההורים שלי באו איתי פעם ראשונה ברעננה, לאבא שלי קשה יותר לטוס אז הוא לא הגיע, אבל לאמא שלי כן היה חשוב מאוד להיות. היא הביאה לנו את המזל״.

