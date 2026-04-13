קטש: היינו למטה, לא הצלחנו להרים את עצמנו

מאמן מכבי תל אביב דיבר לאחר ההפסד להפועל ת"א: "הגענו אחרי שבוע מתסכל, היה לנו ברור שהדרבי חשוב. אני שמח וגאה מאוד להיות במקום שבו אני נמצא"

עודד קטש ( ג'ורג'ה קוסטיץ')
מכבי תל אביב רשמה אמש (ראשון) ערב מאכזב במיוחד. הצהובים, שלא העפילו לפליי אין, ספגו הפסד הכואב 88:99 בדרבי להפועל תל אביב, והיא תסיים רשמית את דרכה ביורוליג כבר במחזור הבא. בזמן שהצד האדום חגג הבטחת מקום בליגה הבכירה ביבשת, בקריית שלום יצטרכו לעשות חשבון נפש עמוק על עונה אירופית שהסתיימה מוקדם מהצפוי.

מאמן הצהובים, עודד קטש אמר בסיום: "הגענו אחרי שבוע מתסכל, היינו קצת למטה. ניסינו להרים את עצמנו והיה ברור שהדרבי חשוב. בחצי השני היינו הרבה יותר טובים מבחינה הגנתית, גרמנו להם לזריקות קשות".

"שיחקנו נגד קבוצה מאוד מוכשרת. כדי לנצח קבוצה כמו הפועל תל אביב, צריכים משחק התקפי הרבה יותר טוב. זו לא הדרך שבה רצינו לסיים, אבל אני שמח וגאה להיות במקום שאני נמצא בו, מעריך את המאמץ שההנהלה עשתה. מאמין שהזרים יחזרו".

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

גם רומן סורקין דיבר בסיום: ״זה דרבי, אין יותר מדי מה לסכם. אנחנו תמיד רוצים לנצח בדרבי ולא השגנו את התוצאה הזאת אז סליחה לאוהדים ולמי שהגיע. תודה לכל מי שהגיע לכאן לעודד אותנו. יש לנו עוד דברים להשיג העונה, ננסה להתעשת ולהבין מה הלאה״.

השחקן המשיך והוסיף: ״עם כל המצב במדינה זה מעבר לכדורסל, מקווה שיגיעו ימים טובים. יש לנו עוד תואר על השולחן וננסה להשיג אותו. נקח את זה מפה וננסה לעשות את הדברים יותר טוב מעכשיו״

