הפועל תל אביב במרחק ניצחון מביתיות בפלייאוף

הפועל תל אביב עשתה צעד גדול אמש (ראשון) כשגברה 88:99 על מכבי תל אביב במסגרת היורוליג והבטיחה את מקומה בפלייאוף, מחזור לסיום, כשכעת היא בעמדה מצוינת גם לביתיות.

בזכות הניצחון, הפועל תל אביב נמצאת במקום הרביעי ביורוליג לאחר 37 מחזורים, עם 23 ניצחונות ו-14 הפסדים. מקום זה יבטיח לה ביתיות, כמובן מחוץ לישראל באולמה בסופיה, ויתן לה יתרון לסדרה.

נכון לעכשיו, האדומים באותו המאזן של פנרבחצ׳ה וריאל מדריד, כשאת הטורקים שבמקום החמישי הם מנצחים במפגשים הפנימיים ואת הספרדים שבמקום השלישי הם מפסידים במאזן הפנימי.

ז׳לגיריס השישית עם ניצחון פחות, אך במקרה של הפסד היא תוכל לעבור את הפועל, שמפסידה לה במפגשים הפנימיים. בנוסף, ולנסיה השנייה עם ניצחון יותר, אך במקרה שתפסיד במחזור הסיום והפועל ת״א תנצח, הישראלים מחזיקים במאזן פנימי לטובתם.

הפועל ת״א תפגוש את מונאקו מהמקום השביעי למשחק לא פשוט. שני ניצחונות מפרידים בין הקבוצות, כשהצרפתים יגיעו אחרי ניצחון מול ברצלונה במשחקם האחרון ביורוליג.