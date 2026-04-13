יום שני, 13.04.2026 שעה 07:35
ליגה איטלקית 25-26
7529-7532אינטר1
6631-4832נאפולי2
6327-4732מילאן3
6029-5532יובנטוס4
5826-5632קומו5
5728-4532רומא6
5328-4432אטאלנטה7
4837-4232בולוניה8
4429-3231לאציו9
4342-3832אודינזה10
4243-3932ססואולו11
3954-3732טורינו12
3645-3832גנואה13
3640-2332פארמה14
3344-3332קליארי15
3244-3631פיורנטינה16
2747-2632קרמונזה17
2745-2132לצ'ה18
1855-2332ורונה19
1858-2332פיזה20

בחסות איראן: תקוות המונדיאל של איטליה בחיים?

פיפ"א מנסה לגבש תרחישי חירום עקב מעמדה הלא ברור של איראן. נשקלת אפשרות לפלייאוף חריג עם שתי נבחרות מאסיה ו-2 מאירופה שלא העפילו. כל הפרטים

שחקני איטליה (IMAGO)
האם איטליה בדרך לקאמבק מפתיע לבמה הגדולה בעולם? לפי דיווחים שונים, פיפ"א כבר מתכוננת לאפשרות שאיראן תפרוש ממונדיאל 2026, ומגבשת תרחישי חירום שעשויים להחזיר את האזורי לתמונה, למרות שכבר הודחו ולא העפילו לטורניר.

איטליה, שהפסידה לבוסניה בדו קרב פנדלים בגמר הפלייאוף האירופי ונכשלה להעפיל למונדיאל בפעם השלישית ברציפות אחרי 2018 ו-2022, ראתה את חלום החזרה מתנפץ. אלא שכעת, בעקבות חוסר הוודאות סביב השתתפותה של איראן, נפתחת דלת קטנה לשינוי גורל.

תרחיש חירום של פיפ"א

מעמדה של איראן בטורניר הקרוב, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עדיין אינו ברור על רקע המלחמה בה היא מעורבת. למרות הצהרות של נשיא פיפ"א ג’אני אינפנטינו כי הנבחרת צפויה להשתתף בבית 7 לצד מצרים, בלגיה וניו זילנד, קיימת אפשרות ממשית שהיא תיאלץ לפרוש, במיוחד לאחר שפיפ"א סירבה להעביר את משחקיה מחוץ לארצות הברית.

נכון לעכשיו, איראן אמורה לפתוח את דרכה בטורניר ב-16 ביוני מול ניו זילנד, לאחר מכן לשחק מול בלגיה בקליפורניה ולסיים את שלב הבתים מול מצרים בסיאטל. אך אם לא תוכל להגיע, פיפ"א תעמוד בפני בעיה משמעותית שבועות ספורים לפני פתיחת המונדיאל.

לפי דיווח של ‘RMC ספורט’, המתבסס על מידע ב’אתלטיק’, בפיפ"א כבר דנים באפשרות לקיים פלייאוף חריג, שיכלול שתי נבחרות מאסיה ושתי נבחרות מאירופה מבין אלו שלא העפילו לטורניר. במקרה כזה, איטליה נחשבת למועמדת כמעט בטוחה לתפוס אחד משני המקומות האירופיים, בזכות הדירוג הגבוה שלה.

עם זאת, הסיכוי שלה לשוב למונדיאל עדיין מוגבל. לפיפ"א יש סמכות להחליט באופן בלעדי מי תחליף נבחרת שתפרוש, וגם אם איראן לא תשתתף, ההערכה היא שהמחליפה הסבירה ביותר תגיע דווקא מאסיה. גם נבחרת איחוד האמירויות הוזכרה כמועמדת אפשרית להשתתף בפלייאוף כזה, לאחר שהודחה על ידי עיראק.

כך או כך, באיטליה יכולים להיאחז בתקווה זהירה בלבד. אחרי שנים של אכזבות, ייתכן שהגורל יעניק להם הזדמנות נוספת, אך הדרך לשם עדיין רחוקה ולא בטוחה.

