בחסות איראן: תקוות המונדיאל של איטליה בחיים?

האם איטליה בדרך לקאמבק מפתיע לבמה הגדולה בעולם? לפי דיווחים שונים, פיפ"א כבר מתכוננת לאפשרות שאיראן תפרוש ממונדיאל 2026, ומגבשת תרחישי חירום שעשויים להחזיר את האזורי לתמונה, למרות שכבר הודחו ולא העפילו לטורניר.

איטליה, שהפסידה לבוסניה בדו קרב פנדלים בגמר הפלייאוף האירופי ונכשלה להעפיל למונדיאל בפעם השלישית ברציפות אחרי 2018 ו-2022, ראתה את חלום החזרה מתנפץ. אלא שכעת, בעקבות חוסר הוודאות סביב השתתפותה של איראן, נפתחת דלת קטנה לשינוי גורל.

תרחיש חירום של פיפ"א

מעמדה של איראן בטורניר הקרוב, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עדיין אינו ברור על רקע המלחמה בה היא מעורבת. למרות הצהרות של נשיא פיפ"א ג’אני אינפנטינו כי הנבחרת צפויה להשתתף בבית 7 לצד מצרים, בלגיה וניו זילנד, קיימת אפשרות ממשית שהיא תיאלץ לפרוש, במיוחד לאחר שפיפ"א סירבה להעביר את משחקיה מחוץ לארצות הברית.

נכון לעכשיו, איראן אמורה לפתוח את דרכה בטורניר ב-16 ביוני מול ניו זילנד, לאחר מכן לשחק מול בלגיה בקליפורניה ולסיים את שלב הבתים מול מצרים בסיאטל. אך אם לא תוכל להגיע, פיפ"א תעמוד בפני בעיה משמעותית שבועות ספורים לפני פתיחת המונדיאל.

לפי דיווח של ‘RMC ספורט’, המתבסס על מידע ב’אתלטיק’, בפיפ"א כבר דנים באפשרות לקיים פלייאוף חריג, שיכלול שתי נבחרות מאסיה ושתי נבחרות מאירופה מבין אלו שלא העפילו לטורניר. במקרה כזה, איטליה נחשבת למועמדת כמעט בטוחה לתפוס אחד משני המקומות האירופיים, בזכות הדירוג הגבוה שלה.

עם זאת, הסיכוי שלה לשוב למונדיאל עדיין מוגבל. לפיפ"א יש סמכות להחליט באופן בלעדי מי תחליף נבחרת שתפרוש, וגם אם איראן לא תשתתף, ההערכה היא שהמחליפה הסבירה ביותר תגיע דווקא מאסיה. גם נבחרת איחוד האמירויות הוזכרה כמועמדת אפשרית להשתתף בפלייאוף כזה, לאחר שהודחה על ידי עיראק.

כך או כך, באיטליה יכולים להיאחז בתקווה זהירה בלבד. אחרי שנים של אכזבות, ייתכן שהגורל יעניק להם הזדמנות נוספת, אך הדרך לשם עדיין רחוקה ולא בטוחה.