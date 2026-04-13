הפועל ת"א הבטיחה פלייאוף ועונה נוספת ביורוליג

בתחילת העונה הייתה מטרה אחת גדולה וברורה להפועל תל אביב, וזה היה לסיים את העונה הסדירה ביורוליג באחד מששת המקומות הראשונים. אז אפשר לומר רשמית כעת שהאדומים עמדו במשימה, ועוד אחרי ניצחון דווקא על היריבה העירונית מכבי תל אביב.

המשמעות היא כפולה. דבר ראשון והכי חשוב, בטח ובטח לבעלים עופר ינאי, מחזיקת היורוקאפ תשחק גם בעונה הבאה ביורוליג. בינתיים ומאחורי הקלעים, הקבוצה מנסה להשיג חוזה שלא תלוי בהגעה לפלייאוף, ומבקשת מהיורוליג חוזה לשלוש שנים. במועדון אופטימיים שהסגל הנוצץ, המאמן והחזון יספיקו.

הפועל ת”א תשחק בפלייאוף, השאלה מול מי?

המשמעות השנייה היא כמובן עוד שייכת לעונה הזו, והיא הבטחת מקום בפלייאוף. הפועל תל אביב תשחק בשלב הבא בסדרה של הטובה מחמישה משחקים, כשהיא עדיין כמובן לא יודעת באיזה מקום היא תסיים וגם איזו קבוצה תפגוש. המטרה במחזור הסיום היא לסיים בארבעת המקומות הראשונים.

דמיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

הסיבה לכך היא ביתיות. אמנם אין משחקים בישראל, אבל גם במועדון יודעים שעדיף ביתיות בסופיה מאשר להיות אורחת יותר בסדרה שתהיה. במחזור האחרון הפועל תל אביב תפגוש את מונאקו (שישי, 20:30), כשהיא רוצה לסיים את העונה הסדירה הראשונה שלה אי פעם ביורוליג עם חיוך.