לא רק הגביע: המבחן האמיתי של שחקני חיפה

אומנם זה לא משפיע על העונה באמת, אבל מכבי חיפה חזרה לעצמה בניצחון 1:4 על עירוני קרית שמונה אמש (ראשון). אסי ממן, עמיר יניב ומוטלה רפלד בפרק חדש לפודקאסט מכבי חיפה על המשחק האחרון בעונה הסדירה, משחק הגביע החשוב שעל הפרק ועל העונה הבאה.

סיכום המשחק, המטרה שברק בכר סימן למשחקי הפלייאוף בליגת העל, המבחן של השחקנים במשחקים שנותרו עד לעונה הבאה ומי עלול לעלות להדחה בפרק ההישרדות, השושלת שיכולה להיבנות סביב השחקנים הצעירים כמו בעשורים קודמים, האם המועדון יבצע זעזוע כפי שעשה אי שם אחרי הזכייה בגביע האחרון ב-2016?

וגם: הכל על מפגש הגביע נגד מכבי תל אביב בחצי הגמר שהפך למשחק העונה עבור שתי הקבוצות, הקהל והחזרה ליציעים מלאים בטדי, מי השחקנים בעדיפות לגביע נגד הצהובים, החזרה של עלי מוחמד וסוגיית איתן אזולאי, שער הבכורה של מנואל בנסון, מי צריך לשחק בקישור, הפציעות והשינויים הנדרשים, בעיות המשמעת בקבוצה וההחלטות של המאמן. האזינו.