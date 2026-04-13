עלי מוחמד ואזולאי יפתחו בגביע, אוחנה בספק

קשר מכבי חיפה מיכאל אוחנה שהוחלף בדקה ה-25 בניצחון 1:4 מול עירוני קריית שמונה כתוצאה מפגיעה באזור האגן, בספק למשחק חצי גמר גביע המדינה ביום רביעי הקרוב בטדי מול מכבי ת"א. אוחנה שפתח ושיחק היטב ייבדק במהלך היום כדי לאבחן את חומרת פציעתו. אותם הדברים אמורים גם לגבי סילבה קאני שיצא גם הוא בגלל פציעה בדקה ה-25, אבל אצלו נראה שהפציעה פחות חמורה.

הירוקים יצאו מסופקים מאוד מהיכולת, בעיקר במחצית הראשונה ומהגישה של השחקנים ורמת המחויבות של השחקנים, בטח אחרי ההפסד להפועל ת"א: "עבדנו על לא מעט הדגשים בשלושת הימים האחרונים והדברים באו לידי ביטוי בהרבה פרמטרים. הקפדנו על כל דבר קטן שנדרש מאיתנו, כולל על פריסה של השחקנים בתוך רחבת היריב”, אמרו בקבוצה.

“היו הרבה אסיפות טקטיות של כל חלקי הקבוצה והדבר בא לידי ביטוי במגרש. ניצחנו, אבל אנחנו רחוקים מלצאת מפרופורציות כאשר לפנינו משחק כל כך חשוב בגביע מול מכבי ת"א", הוסיפו במכבי חיפה.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

בכר: “נמאס לי מהבינוניות”

מי שלקח קשה את ההפסד להפועל ת"א היה ברק בכר, שהודה בסיום שאלו היו עבורו ימים לא פשוטים. בכר אמר: "לי היה נמאס מהבינוניות הזאת של כולם. היינו צריכים להרים את הרמה וניתן היה לראות שעשינו זאת, אבל החכמה של השחקנים ושלי היא להמשיך באותה דרך".

על סילבה קאני שפתח כחלוץ אמר בכר: "לכל חלוץ יש את המאפיינים שלו, יש לו מהירות, גובה ותנועה טובה. חבל שלא ראינו אותו יותר אתמול בגלל שנפצע מוקדם יחסית. אנחנו נצטרך בהמשך את כולם כולל את טריבנטה סטיוארט שחוזר מהשעיה".

סילבה קאני מדדה (עמרי שטיין)

בין השחקנים שזכו למחמאות היו בעיקר איתן אזולאי ועלי מוחמד, שהיו טובים מאוד והצליחו לעבור את המשחק ללא צהוב חמישי. השניים יפתחו גם בגביע, כאשר ההתלבטות העיקרית היא בין הקפטן דולב חזיזה שחוזר מהשעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים לסדריק דון שנכנס כמחליף אתמול ובישל שני שערים. גיא מלמד שקם מהספסל וכבש צמד הוכיח בפעם המי יודע כמה שהוא מניה בטוחה ברחבת היריב וגם הוא יפתח בחצי הגמר.