יום שני, 13.04.2026 שעה 08:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

עלי מוחמד ואזולאי יפתחו בגביע, אוחנה בספק

במכבי חיפה לא התרגשו במיוחד מה-1:4 על ק"ש: "לפנינו משחק חשוב מול מכבי ת"א". הקשר שנפצע וגם קאני ייבדקו, התלבטות בקישור בין חזיזה לסדריק דון

איתן אזולאי ועלי מוחמד (עמרי שטיין)
קשר מכבי חיפה מיכאל אוחנה שהוחלף בדקה ה-25 בניצחון 1:4 מול עירוני קריית שמונה כתוצאה מפגיעה באזור האגן, בספק למשחק חצי גמר גביע המדינה ביום רביעי הקרוב בטדי מול מכבי ת"א. אוחנה שפתח ושיחק היטב ייבדק במהלך היום כדי לאבחן את חומרת פציעתו. אותם הדברים אמורים גם לגבי  סילבה קאני שיצא גם הוא בגלל פציעה בדקה ה-25, אבל אצלו נראה שהפציעה פחות חמורה.

הירוקים יצאו מסופקים מאוד מהיכולת, בעיקר במחצית הראשונה ומהגישה של השחקנים ורמת המחויבות של השחקנים, בטח אחרי ההפסד להפועל ת"א: "עבדנו על לא מעט הדגשים בשלושת הימים האחרונים והדברים באו לידי ביטוי בהרבה פרמטרים. הקפדנו על כל דבר קטן שנדרש מאיתנו, כולל על פריסה של השחקנים בתוך רחבת היריב”, אמרו בקבוצה.

“היו הרבה אסיפות טקטיות של כל חלקי הקבוצה והדבר בא לידי ביטוי במגרש. ניצחנו, אבל אנחנו רחוקים מלצאת מפרופורציות כאשר לפנינו משחק כל כך חשוב בגביע מול מכבי ת"א", הוסיפו במכבי חיפה.

בכר: “נמאס לי מהבינוניות”

מי שלקח קשה את ההפסד להפועל ת"א היה ברק בכר, שהודה בסיום שאלו היו עבורו ימים לא פשוטים. בכר אמר: "לי היה נמאס מהבינוניות הזאת של כולם. היינו צריכים להרים את הרמה וניתן היה לראות שעשינו זאת, אבל החכמה של השחקנים ושלי היא להמשיך באותה דרך".

על סילבה קאני שפתח כחלוץ אמר בכר: "לכל חלוץ יש את המאפיינים שלו, יש לו מהירות, גובה ותנועה טובה. חבל שלא ראינו אותו יותר אתמול בגלל שנפצע מוקדם יחסית. אנחנו נצטרך בהמשך את כולם כולל את טריבנטה סטיוארט שחוזר מהשעיה".

בין השחקנים שזכו למחמאות היו בעיקר איתן אזולאי ועלי מוחמד, שהיו טובים מאוד והצליחו לעבור את המשחק ללא צהוב חמישי. השניים יפתחו גם בגביע, כאשר ההתלבטות העיקרית היא בין הקפטן דולב חזיזה שחוזר מהשעיה בעקבות צבירת כרטיסים צהובים לסדריק דון שנכנס כמחליף אתמול ובישל שני שערים. גיא מלמד שקם מהספסל וכבש צמד הוכיח בפעם המי יודע כמה שהוא מניה בטוחה ברחבת היריב וגם הוא יפתח בחצי הגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
