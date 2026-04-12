יום שני, 13.04.2026 שעה 00:01
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

התובע יכריע האם להעמיד את קינגס קאנגווה לדין

במכבי ת"א התלוננו בפני השופט הרביעי על כך שעמד במנהרה ולא ציין בפני אף אחד שהקשר הניף אצבע משולשת ליציע. התובע יעיין בדו"ח המשקיפה ויכריע

קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
במכבי תל אביב התלוננו בפני השופט הרביעי, יוני קלז, על כך שעמד במנהרה ולא ציין בפני אף אחד את האירוע בו נראה קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה יורד במחצית ומסמן אצבע משולשת לעבר היציע שם ישבו אוהדי מכבי ת״א.

האירוע צוין בדו״ח המשקיפה ליאת ספיר, כאשר תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן עשוי להעמידו לדין, אך רק לאחר עיון בדו״ח המשקיפה ובהתאם למה שהיא כתבה במדויק. במכבי ת״א לא הבינו מדוע האירוע לא זכה לשום התערבות ברגע האמת כשהיו מספיק אנשים מול קאנגווה שראו בדיוק את שהתרחש.

גרסת השחקן

במשחק עצמו הבקיע השחקן הזמבי שני שערים והוביל את הקבוצה של רן קוז’וק לניצחון 1:3. השחקן עצמו אמר לאחר ההתמודדות שהוא ראה חבר ביציע וסימן עבורו שהוא יבקיע שני שערים.

