התובע יכריע האם להעמיד את קינגס קאנגווה לדין

במכבי תל אביב התלוננו בפני השופט הרביעי, יוני קלז, על כך שעמד במנהרה ולא ציין בפני אף אחד את האירוע בו נראה קשר הפועל באר שבע קינגס קאנגווה יורד במחצית ומסמן אצבע משולשת לעבר היציע שם ישבו אוהדי מכבי ת״א.

האירוע צוין בדו״ח המשקיפה ליאת ספיר, כאשר תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן עשוי להעמידו לדין, אך רק לאחר עיון בדו״ח המשקיפה ובהתאם למה שהיא כתבה במדויק. במכבי ת״א לא הבינו מדוע האירוע לא זכה לשום התערבות ברגע האמת כשהיו מספיק אנשים מול קאנגווה שראו בדיוק את שהתרחש.

גרסת השחקן

במשחק עצמו הבקיע השחקן הזמבי שני שערים והוביל את הקבוצה של רן קוז’וק לניצחון 1:3. השחקן עצמו אמר לאחר ההתמודדות שהוא ראה חבר ביציע וסימן עבורו שהוא יבקיע שני שערים.