5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

״ראיתי חבר ביציע, אמרתי לו שאבקיע פעמיים״

לאחר שהואשם בהנפת אצבע משולשת ליציע, קינגס קאנגווה סיפר את גרסתו: ״זה היה סימון של שתיים״. על המשחק: ״הגיע לנו, היינו הקבוצה היותר טובה״

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
הפועל באר שבע חזרה לנצח ברגע חשוב מאוד, לאחר שגברה 1:3 על מכבי תל אביב. חלק גדול בניצחון היה לכוכב הקבוצה, קינגס קאנגווה, שכבר צמד במחצית השנייה.

קאנגווה דיבר לאחר המשחק: ״קודם כל, ברכות לקבוצה שלנו, ניצחון גדול וזה הגיע לנו, היינו הקבוצה היותר טובה. היו רגעים שסבלנו, אבל הכי חשוב שהצלחנו להישאר במשחק ולהבטיח את הניצחון. זה היה משחק חשוב עבורנו, לא השארנו נקודות על השולחן ונתקדם צעד אחר צעד״.

לאחר שהואשם בהנפת אצבע משולשת לעבר היציע, הקשר נתן את הגרסה שלו לאירועים: ״ראיתי חבר שלי ביציע, הוא שאל למה החמצתי את ההזדמנות ואמרתי לו שאני אבקיע פעמיים במחצית השנייה. זה היה סימון של שתיים״.

במהלך המשחק האירוע לא זכה להתייחסות מצוות השיפוט, אך הוא כן צוין בדו״ח המשקיף ועל כן השחקן צפוי לעמוד לדין משמעתי, שם יצטרך להסביר את הגרסה שלו למה שקרה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגן נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
