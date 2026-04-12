״ראיתי חבר ביציע, אמרתי לו שאבקיע פעמיים״

הפועל באר שבע חזרה לנצח ברגע חשוב מאוד, לאחר שגברה 1:3 על מכבי תל אביב. חלק גדול בניצחון היה לכוכב הקבוצה, קינגס קאנגווה, שכבר צמד במחצית השנייה.

קאנגווה דיבר לאחר המשחק: ״קודם כל, ברכות לקבוצה שלנו, ניצחון גדול וזה הגיע לנו, היינו הקבוצה היותר טובה. היו רגעים שסבלנו, אבל הכי חשוב שהצלחנו להישאר במשחק ולהבטיח את הניצחון. זה היה משחק חשוב עבורנו, לא השארנו נקודות על השולחן ונתקדם צעד אחר צעד״.

לאחר שהואשם בהנפת אצבע משולשת לעבר היציע, הקשר נתן את הגרסה שלו לאירועים: ״ראיתי חבר שלי ביציע, הוא שאל למה החמצתי את ההזדמנות ואמרתי לו שאני אבקיע פעמיים במחצית השנייה. זה היה סימון של שתיים״.

במהלך המשחק האירוע לא זכה להתייחסות מצוות השיפוט, אך הוא כן צוין בדו״ח המשקיף ועל כן השחקן צפוי לעמוד לדין משמעתי, שם יצטרך להסביר את הגרסה שלו למה שקרה.