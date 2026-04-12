יש רגעים בכדורגל שהם הרבה מעבר למשחק. הדרבי הירושלמי בטדי היום היה בדיוק כזה. בתקופה מורכבת כל כך, כשמדינה שלמה מתמודדת עם מציאות ביטחונית לא פשוטה, קיבלנו השבוע רגע של אוויר לנשימה. האפשרות לחזור ליציעים, לשמוע קהל, להרגיש שוב כדורגל אמיתי, זה לא מובן מאליו. הקהל של בית״ר ירושלים הוכיח שוב מי הוא, כש-20 אלף כרטיסים נחטפו ביום אחד. זה לא רק כדורגל, זו הצהרה. כולנו רק מקווים שלא נחזור שוב לימים של משחקים ללא קהל.

ואז הגיע המשחק. דרבי קצוות קלאסי. בית״ר ירושלים בצמרת, הפועל ירושלים נאבקת בתחתית. אבל מי שמכיר את הדרבים האלה יודע, טבלה זה דבר אחד, מציאות זה דבר אחר. זיו אריה כבר הוכיח בעבר שהוא יודע להקשות על בית״ר, וגם היום זה היה רחוק מלהיות משחק קל. למזלה של בית״ר, היא פתחה בדיוק כמו שקבוצה גדולה צריכה לפתוח, עם שער מוקדם ששינה את כל התסריט. חסונד גונסאלס כבש אחרי בישול נהדר של עומר אצילי, שהמשיך ערב גדול עם שער מרהיב לחיבורים.

אצילי של התקופה האחרונה הוא בדיוק מה שבית״ר צריכה לפלייאוף, מנהיג, איכות, הכרעה. המחצית הראשונה עוד הייתה שקולה. הפועל ירושלים הגיעה מוכנה, ניסתה, לחצה, והקשתה לא מעט. אבל במחצית השנייה, הפערים יצאו החוצה. האיכות של בית״ר, יחד עם עומק הסגל והחילופים מהספסל, פשוט הכריעו את המשחק. וזה אולי הסיפור האמיתי של בית״ר ירושלים העונה. זה לא רק ההרכב, זה הסגל.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

מחמאות לכהן, יצחקי, אברמוב ואדרי

היה תענוג לראות את זיו בן שימול, שקיבל הזדמנות והחזיר בענק עם משחק מצוין. גם בוריס אינו ממשיך להרשים, ובכנות הרבה זמן לא ראינו בבית״ר שחקן בעמדת ה-6 עם נוכחות ואיכות כזו מאז דרק בואטנג. ופה מגיעה נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה. אם מסתכלים על העונה הסדירה, מגיע קרדיט גדול לאלמוג כהן. העבודה השקטה מאחורי הקלעים, בחירת השחקנים, הסבלנות, כל אלה מתחילים להשתלם בדיוק בזמן הנכון. ההחתמות של אינו ונאנא אנטווי הן בינגו, והן נותנות דחיפה אדירה לקבוצה במאני טיים.

גם ברק יצחקי ראוי למילה טובה. בית״ר שלו משחקת כדורגל אמיץ, התקפי, שמח, אולי היפה בליגה העונה. והדבר הכי חשוב: יש דרך. והדרך הזו מגובה גם מלמעלה. ברק אברמוב וכפיר אדרי מייצרים שקט ניהולי, וזה אולי הדבר הכי חשוב במועדון כדורגל. ההחלטה לתת לאלמוג כהן את המפתחות בצד המקצועי נראית, נכון לעכשיו, כמו פגיעה בול. בית״ר ירושלים נבנית נכון. לא ברעש, אלא בתהליך.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

חלוקת פרסים לעונה הסדירה

והקהל? הקהל מבין את זה. הוא שם, הוא תומך, הוא ממלא את טדי גם מול קבוצות “פחות נוצצות”, וזה כוח עצום. מבחינת סיכום העונה הסדירה של בית״ר, שחקן המצטיין זו התלבטות בין אצילי לירדן שועה, ואני הולך עם ירדן. השחקן המשתפר הוא בריאן קרבאלי שבתחילת העונה לא התאקלם מהר, אבל עם הזמן קיבלנו בלם נהדר יחד עם לוקה גדראני. השחקן החלש של העונה הסדירה הוא ג’ונבוסקו קאלו, שהראה ניצוצות בהתחלה של שחקן מעניין, אבל עם הזמן התברר שהוא מעט מפוזר אם סיומת לא מדויקת, אך עדיין שחקן שעובד קשה במגרש ומוסיף אלמנטים חשובים.

במקביל, המשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב הסתיים בניצחון לאדומים ששמרו על המקום הראשון, אבל דבר אחד ברור: בית״ר ירושלים תרוץ עד הסוף ראש בראש מול הפועל באר שבע, ועם התמיכה של הקהל האדיר שלה, זאת תוספת כוח משמעותית לפיניש של העונה.