יום ראשון, 12.04.2026 שעה 23:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

דיילה: אנחנו לא קרובים ליכולת של קבוצה אלופה

מאמן מכבי ת"א דיבר לאחר ההפסד 3:1 להפועל ב"ש: "הלחץ הכריע אותנו, לא הופענו בכושר הזה אי אפשר לנצח אף משחק". פרץ: "תמיד אופטימי, הפנים לגביע"

|
רוני דיילה (עמרי שטיין)
רוני דיילה (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב רשמה הערב (ראשון) את אחד מרגעיה הקשים העונה, כשנכנעה 3:1 להפועל באר שבע בבלומפילד. מעבר לתוצאה, המכה המורלית משמעותית במיוחד כשהצהובים רחוקים כעת עשר נקודות מהחבורה של רן קוז'וך, וגרוע מכך, נראו רע מאוד רגע לפני הקרב הגורלי מול מכבי חיפה בחצי גמר הגביע ביום רביעי.

המאמן רוני דיילה נראה מאוכזב מאוד בסיום והפנה אצבע מאשימה בעיקר לצד המנטלי: "פשוט לא היינו טובים מספיק כשהכדור היה אצלנו", הודה הנורווגי. "ברמה האישית, השחקנים לא התקרבו לרמה הרגילה שלהם. נראה שפשוט פחדנו מהמעמד, לא הצלחנו להתמודד עם הלחץ והאינטנסיביות שהמשחק הזה דרש. לא הופענו בסטנדרטים שקבוצה צריכה להציג במפגש כזה".

בנוגע לפער המדאיג בטבלה, דיילה העדיף שלא לעסוק בחישובים קוסמיים על התואר: "כרגע, לדבר על אליפות זה לא רלוונטי. אנחנו לא מציגים יכולת שקרובה לרמה של אלופה. הפוקוס שלי כרגע הוא אך ורק בשיפור הקבוצה ובחזרה ליסודות הכדורגל, כי בכושר כזה אי אפשר לנצח אף משחק".

דור פרץ מוביל התקפה (רדאד ג'בארה)

כעת, למכבי תל אביב יש פחות מ-72 שעות לאסוף את השברים לקראת חצי גמר גביע המדינה. דיילה סיכם עם מבט קדימה: "אנחנו חייבים להרים אחד את השני ומהר. מצפה לנו משחק קריטי בעוד שלושה ימים, ונצטרך ללמוד מהחוויה הקשה הזו כדי להגיע אחרת לגמרי".

גם קפטן הצהובים, דור פרץ, דיבר בסיום: "מאוכזבים מאוד, לא הופענו היום ברמה האישית והקבוצתית, במיוחד בחצי הראשון. בחצי השני עוד השתפרנו, אבל הגשנו להם את המשחק. עשינו טעויות שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות במעמדים האלה".

פרץ המשיך: "הייתה לנו תכנית משחק, לא רצינו להיות כל כך מאחורה. הגול שספגנו לא גרם לנו להרגיש בנוח, פחות צלח. הפער? אני מסתכל על המשחק ברביעי. אני תמיד אופטימי, אבל הפנים שלנו הם קודם כל ליום רביעי. נתעסק בליגה אחרי זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */