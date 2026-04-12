דיילה: אנחנו לא קרובים ליכולת של קבוצה אלופה

מכבי תל אביב רשמה הערב (ראשון) את אחד מרגעיה הקשים העונה, כשנכנעה 3:1 להפועל באר שבע בבלומפילד. מעבר לתוצאה, המכה המורלית משמעותית במיוחד כשהצהובים רחוקים כעת עשר נקודות מהחבורה של רן קוז'וך, וגרוע מכך, נראו רע מאוד רגע לפני הקרב הגורלי מול מכבי חיפה בחצי גמר הגביע ביום רביעי.

המאמן רוני דיילה נראה מאוכזב מאוד בסיום והפנה אצבע מאשימה בעיקר לצד המנטלי: "פשוט לא היינו טובים מספיק כשהכדור היה אצלנו", הודה הנורווגי. "ברמה האישית, השחקנים לא התקרבו לרמה הרגילה שלהם. נראה שפשוט פחדנו מהמעמד, לא הצלחנו להתמודד עם הלחץ והאינטנסיביות שהמשחק הזה דרש. לא הופענו בסטנדרטים שקבוצה צריכה להציג במפגש כזה".

בנוגע לפער המדאיג בטבלה, דיילה העדיף שלא לעסוק בחישובים קוסמיים על התואר: "כרגע, לדבר על אליפות זה לא רלוונטי. אנחנו לא מציגים יכולת שקרובה לרמה של אלופה. הפוקוס שלי כרגע הוא אך ורק בשיפור הקבוצה ובחזרה ליסודות הכדורגל, כי בכושר כזה אי אפשר לנצח אף משחק".

דור פרץ מוביל התקפה (רדאד ג'בארה)

כעת, למכבי תל אביב יש פחות מ-72 שעות לאסוף את השברים לקראת חצי גמר גביע המדינה. דיילה סיכם עם מבט קדימה: "אנחנו חייבים להרים אחד את השני ומהר. מצפה לנו משחק קריטי בעוד שלושה ימים, ונצטרך ללמוד מהחוויה הקשה הזו כדי להגיע אחרת לגמרי".

גם קפטן הצהובים, דור פרץ, דיבר בסיום: "מאוכזבים מאוד, לא הופענו היום ברמה האישית והקבוצתית, במיוחד בחצי הראשון. בחצי השני עוד השתפרנו, אבל הגשנו להם את המשחק. עשינו טעויות שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעשות במעמדים האלה".

פרץ המשיך: "הייתה לנו תכנית משחק, לא רצינו להיות כל כך מאחורה. הגול שספגנו לא גרם לנו להרגיש בנוח, פחות צלח. הפער? אני מסתכל על המשחק ברביעי. אני תמיד אופטימי, אבל הפנים שלנו הם קודם כל ליום רביעי. נתעסק בליגה אחרי זה".