יום שני, 13.04.2026 שעה 00:00
כדורגל ישראלי

אוהדי הפועל י-ם העידו שהותקפו ע"י אוהדי בית"ר

אחרי הדרבי בטדי, חלק מהאוהדים האדומים טענו כי הותקפו כשהאוטובוס נרגם באבנים והשמשה שלו נופצה: "כרגיל, נראה מתי יתעוררו פה". שני חשודים נעצרו

אוטובוס הפועל ירושלים
בית”ר ירושלים סיימה את העונה הסדירה עם ניצחון 0:2 על הפועל ירושלים בדרבי, ששוחק בטדי מלא עם קהל נרגש לראשונה מאז פגרת המלחמה הכפויה שהשפעתה עדיין מורגשת.

אלא שלאחר ההתמודדות, קרה אירוע לא נעים, כשאוטובוס הפועל ירושלים נרגם באבנים, שמשת האוטובוס נופצה, וחלק מהאוהדים האדומים מעידים כי הותקפו על ידי אוהדי בית”ר ירושלים מחוץ לטדי. 

בהפועל ירושלים רותחים: “כרגיל אוהדים שלנו חוטפים מכות אחרי דרבי והאוטובוסים נרגמים באבנים, נראה מתי יתעוררו פה”.

דוברות המשטרה: “עם סיום משחק הדרבי שהתנהל ללא אירועים חריגים, כוחות המשטרה פעלו להכוונת התנועה וליווי האוהדים בצאתם מאצטדיון טדי. קומץ קטן של אוהדים בחר להעכיר את האווירה והתפרע מחוץ לאצטדיון, ובתוך כך המשטרה עצרה 2 חשודים, בגין הפרת הסדר הציבורי, בוצע להם שימוע ע”י קצין שהרחיק אותם מהמגרשים למשך 60 ימים”.

