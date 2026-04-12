יום שני, 13.04.2026 שעה 00:28
תואר שני ב-2026: אנדרייבה זכתה בלינץ

הטניסאית בת ה-18 חזרה מפיגור מערכה לניצחון 6:1, 4:6, 3:6 על אנסטסיה פוטפובה המקומית. זהו התואר החמישי בקריירה של הרוסיה והשני שלה העונה.

מירה אנדרייבה חוגגת זכייה. (אימאגו)
מירה אנדרייבה חוגגת זכייה. (אימאגו)

מירה אנדרייבה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת השחקניות הטובות והמבטיחות בסבב העולמי. הטניסאית הרוסיה בת ה-18 זכתה ביום ראשון בתואר טורניר לינץ שבאוסטריה, לאחר שהשלימה קאמבק מרשים בגמר וגברה על אנסטסיה פוטפובה המקומית בתוצאה 6:1, 4:6, 3:6, בתום שעה ו-54 דקות של התמודדות על משטח החימר האדום.

ההתמודדות נפתחה בצורה רעה מאוד עבור אנדרייבה, המדורגת ראשונה בטורניר. פוטפובה, שהחליפה בחודש דצמבר האחרון את הלאום הספורטיבי שלה מרוסיה לאוסטריה לקראת עונת 2026, נהנתה מתמיכת הקהל הביתי ושלטה לחלוטין במערכה הראשונה. המערכה התאפיינה בחוסר דיוק מצד אנדרייבה, שזכתה בנקודה אחת בלבד מתוך שמונה בהגשות השניות שלה, ופוטפובה ניצלה זאת כדי לנצח 1:6. המקומית, שזכתה בטורניר לינץ בשנת 2023 (כאשר הוא עוד שוחק על משטח קשה), אף עלתה ליתרון מוקדם של 0:1 במערכה השנייה ונראתה בדרכה הבטוחה לניצחון.

מירה אנדרייבה חוגגת ניצחון עם הגביע. (רויטרס)מירה אנדרייבה חוגגת ניצחון עם הגביע. (רויטרס)

אולם, בשלב זה אנדרייבה בחרה להילחם. היא החלה לייצר פתרונות טקטיים, שברה את ההגשות של יריבתה במשחקון החמישי של המערכה השנייה, ושמרה על היתרון עד לניצחון 4:6 שהשווה את ההתמודדות. המערכה המכרעת התנהלה בצורה דומה. אנדרייבה השיגה שבירה ראשונה ועלתה ליתרון 2:3, פוטפובה הגיבה בשבירה משלה והשוותה ל-3:3, אך הרוסיה הצעירה הגיבה עם שבירה נוספת ל-3:4. משם היא המשיכה לזכייה בארבעה מתוך חמשת המשחקונים האחרונים, כשהיא שוברת את יריבתה שלוש פעמים ברציפות לקראת סיום המשחק, בדרך ל-3:6 וניצחון במשחק כולו.

מבחינה סטטיסטית, אנדרייבה סיימה את המשחק עם 32 ווינרים לעומת 35 שגיאות בלתי מחויבות. מנגד, פוטפובה חבטה 30 ווינרים אך שילמה מחיר יקר על 42 שגיאות בלתי מחויבות. המנצחת הציגה יעילות מרשימה ליד הרשת כשזכתה ב-10 מתוך 11 נקודות, וניצלה 5 מתוך 12 נקודות השבירה שעמדו לרשותה. פוטפובה אמנם ניצלה את כל 5 נקודות השבירה שלה, אך כאמור זה לא הספיק מול ההתעלות של אנדרייבה ברגעי ההכרעה.

עבור אנדרייבה, מדובר בתואר היחידים החמישי בקריירה שלה, והשני שלה העונה לאחר שזכתה בטורניר אדלייד בחודש ינואר. בכך, היא מצטרפת לארינה סבלנקה וג'סיקה פגולה כשחקניות היחידות בסבב הנשים שזכו ביותר מתואר אחד עד כה בעונת 2026. בנוסף, זהו התואר השני שלה בקריירה על משטח החימר, והיא משפרת את מאזנה בגמרי אישיים ל-1:5 מרשים. הניצחון גם שומר על מאזן מושלם של 0:9 העונה מול שחקניות המדורגות מחוץ לטופ 50, והיא הפכה לשחקנית הטופ 10 הראשונה שזוכה בלינץ מאז דומיניקה ציבולקובה בשנת 2016. מאזנה האישי מול פוטפובה עומד כעת על 1:3 לטובתה.

בטקס הענקת הגביעים, המשיכה אנדרייבה במסורת החדשה שלה והודתה לעצמה: "אני רוצה להודות לעצמי היום שוב על כך שנלחמתי עד הסוף. על כך שניסיתי למצוא פתרונות, על כך שמעולם לא עצרתי והאמנתי עד הרגע האחרון שאולי, איכשהו, אוכל להפוך את התוצאה. אני חושבת שזה השתלם לי היום, אז התודה האחרונה מגיעה לי".

בצד המפסיד, פוטפובה יכולה לשאוב עידוד רב מהשבוע החולף למרות ההפסד בגמר. היא הפכה לנציגה האוסטרית הראשונה שמגיעה לגמר טורניר לינץ מאז שהאירוע הצטרף לסבב העולמי בשנת 1991. שחקנית הטופ 21 בעברה, שהחלה את השבוע במקום ה-97 בעולם, צפויה לזנק למקום ה-54 בדירוג העולמי החדש.

"קודם כל, אני רוצה להגיד כל הכבוד למירה", פרגנה פוטפובה בסיום. "את שחקנית בלתי יאומנת. את כל כך צעירה ויש לך עוד כל כך הרבה שנים לפנייך. אני מקווה שתשיגי את כל החלומות שלך, כי באמת מגיע לך". לאחר מכן פנתה לקהל המקומי: "לשחק כאן בפעם הראשונה כאוסטרית, עבורי זה אומר את כל העולם. כל התמיכה שקיבלתי השבוע מהקהל, מעולם לא חוויתי דבר כזה בחיים שלי. אני באמת אסירת תודה".

/* LAST / NEXT ROUNDs */