יום ראשון, 12.04.2026 שעה 23:58
בית"ר לא עקפה את ב"ש, מכבי ת"א רחוקה מאוד

העונה הסדירה תמה, הפנים לפלייאוף: הדרומיים נותרו בפסגה מעל הירושלמים, הצהובים איבדו סיכוי? וגם: הפועל ת"א, חיפה והתחתית. תמונת מצב בליגת העל

עומר אצילי וקינגס קאנגווה (צלמי ONE)
זהו זה. העונה הסדירה הגיעה לסיומה הערב (שבת) וקיבלנו מחזור סיום אדיר עם משחקים גדולים, שערים גדולים לא פחות ומכל זה בעיקר שמירה על הסטטוס קוו בין הפועל באר שבע לבית”ר ירושלים, כאשר שתי הקבוצות שהשיגו ניצחונות מרשימים מבחינתן, נותרו במרחק שתי נקודות אחת מהשנייה כשהדרומיים שמרו על הפסגה. זה הזמן להבין איך כל קבוצה בליגת העל מגיעה לשלב הפלייאוף.

ב”ש כמובן גברה 1:3 על מכבי תל אביב בבלומפילד, בעוד בית”ר שבמקום השני ניצחה 0:2 את הפועל ירושלים בדרבי לעיני טדי מלא. מי שהתרחקה מאוד לאור התוצאות מהסיכוי להגיע לצלחת היא מכבי ת”א, הצהובים נותרו במרחק של 8 נקודות מבית”ר ו-10 נקודות מב”ש. מי שיכולה להיות מרוצה למרות 0:0 אתמול נגד הפועל פתח תקווה זו הפועל תל אביב, שלמעשה צמצמה מהיריבה העירונית וכרגע שווה לה במאזן הנקודות.

מכבי חיפה שניצחה צמצמה גם כן ממכבי ת”א, שרחוקה מהירוקים ב-7 נקודות כרגע. כזכור, הפלייאוף העליון נסגר כבר אמש לאחר התוצאות של פ”ת ומכבי נתניה, כשאלה קבעו כי המלאבסים יסגרו את השישייה הראשונה, בעוד היהלומים יסתפקו בפלייאוף התחתון העונה.

בחלקו השני של הטבלה, זה הנמוך יותר, עירוני קריית שמונה לא הצליחה להפתיע בסמי עופר ועדיין במקום התשיעי. הפועל ירושלים שנכנעה לבית”ר עדיין במקום ה-12, רחוקה שתי נקודות בלבד מעירוני טבריה שנמצאת מתחת לקו האדום.

פלייאוף עליון

1. הפועל ב”ש, 59 נקודות
2. בית”ר ירושלים, 57 נקודות
3. מכבי ת”א, 49 נקודות
4. הפועל ת”א, 49 נקודות
5. מכבי חיפה, 42 נקודות
6. הפועל פ”ת, 37 נקודות

פלייאוף תחתון

7. מכבי נתניה, 35 נקודות
8. בני סכנין, 32 נקודות
9. עירוני ק”ש, 27 נקודות
10. הפועל חיפה, 25 נקודות
11. מ.ס אשדוד, 24 נקודות
12. הפועל ירושלים, 21 נקודות
13. עירוני טבריה, 19 נקודות
14. בני ריינה, 12 נקודות

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
