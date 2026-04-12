״לא נלחצים מרגעים מאתגרים, אוהבים אותם״

לאחר שתי תוצאות תיקו בליגה, הפועל באר שבע עשתה צעד משמעותי מאוד במאבק האליפות הערב (ראשון) לאחר שניצחה 1:3 את מכבי תל אביב, הגדילה את הפער ביניהן ל-10 נקודות ושמרה על המקום הראשון בסיום העונה הסדירה.

לאחר המשחק, מאמן מוליכת הטבלה רן קוז׳וק דיבר קודם כל על נושא שמעל הכדורגל: ״לפני הכל, במשחק הזה נגד מכבי תל אביב היה בחור צעיר בשם בן כהן ז״ל שכבר סידר עם המפקדים שלו שאם יהיה קהל הוא יהיה אחד האוהדים שם, ולצערנו הוא נפל בקרב. כשבאנו לנחם המשפחה ניחמה אותנו, הניצחון הזה כולו מוקדש למשפחה, לבן שכל כך רצה להיות פה ואנחנו יודעים שהיה איתנו פה מלמעלה. אנחנו אוהבים אתכם ומחזקים אתכם ואת כל המשפחות של הנופלים והפצועים. בעזרת השם שנדע ימים טובים יותר״.

בנוגע למשחק עצמו, הסביר את ההתנהלות של הקבוצות בצל שתי תוצאות תיקו והמשחק הקשה בגביע: ״אנחנו מבינים איזו קבוצה חזקה אנחנו, מבינים שאנחנו במרתון בעונה הזו, ומבינים שבמרתון יש רגעים פחות טובים ומומנטומים פחות טובים. אנחנו לא נלחצים מהרגעים המאתגרים, אנחנו אוהבים אותם, מקבלים אותם ויודעים שהם חלק מהדרך שלנו. זו הסיבה שאנחנו יכולים כמה ימים אחרי – כשכולם מדברים על זה שאנחנו עייפים – לבוא מרוכזים, לשחק את הכדורגל שלנו ולהיות הקבוצה הטובה יותר״.

שחקני הפועל באר שבע חוגגי, ״הקבוצה היותר טובה״ (חגי מיכאלי)

האם אפשר לומר שמכבי ת״א יצאה מהמרוץ: ״אני לא מספיד אף אחת, בעיקר לא את מכבי תל אביב. אנחנו לא צריכים להתייחס לאחרות, המרוץ יהיה קשה מול עצמנו, שם אנחנו צריכים להיות מרוכזים״.

במה הקבוצה שלו עלתה על מכבי: ״במחצית הראשונה הקפדנו על הכדורגל שלנו – הנענו את הכדור מצד לצד, שלטנו בקצב המשחק, הגענו למצבים ממעברים, פשוט שיחקנו את הכדורגל שלנו. הבאנו גם את האקסטרה של לאהוב לסבול ברגעים הקשים. במחצית השנייה זה כבר היה מעבר לכדורגל, הרבה לב שאי אפשר בלעדיו״.

כשנשאל על הניצחון של בית״ר ירושלים ענה בציניות ״מה הם עשו?״ ואז צחק והודה: ״אני יודע שהם ניצחו 0:2״. קוז׳וק נשאל על איך מתנתקים מהתוצאות של היריבות: ״אנחנו מדברים הרבה, דואגים שהשחקנים יהיו כל הזמן בפוקוס ודואגים שהשחקנים יעריכו את עצמם. יש פה קבוצה טובה מאוד עם שחקנים איכותיים שהבינו שאיבדנו שחקן כמו דן ביטון ושכולם יצטרכו לתת את האקסטרה כדי שנוכל לרוץ. זה הרבה התנקז להיום, אבל מדובר בעבודה סזיפית יומיומת של כל המועדון״.

האם יאמן את ב״ש בעונה הבאה: ״אני מאוד אוהב להיות פה, אמרתי את זה טריליון פעם ואני מקווה שבעזרת השם אהיה המאמן בעונה הבאה. ימים יגידו״.