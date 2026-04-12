יום ראשון, 12.04.2026 שעה 23:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

״לא נלחצים מרגעים מאתגרים, אוהבים אותם״

רן קוז׳וק דיבר אחרי הניצחון הגדול של הפועל ב״ש על עתידו (״בעזרת השם אהיה פה בעונה הבאה״), היכולת (״הבאנו את האקסטרה״) והמשך מרוץ האליפות

|
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
לאחר שתי תוצאות תיקו בליגה, הפועל באר שבע עשתה צעד משמעותי מאוד במאבק האליפות הערב (ראשון) לאחר שניצחה 1:3 את מכבי תל אביב, הגדילה את הפער ביניהן ל-10 נקודות ושמרה על המקום הראשון בסיום העונה הסדירה.

לאחר המשחק, מאמן מוליכת הטבלה רן קוז׳וק דיבר קודם כל על נושא שמעל הכדורגל: ״לפני הכל, במשחק הזה נגד מכבי תל אביב היה בחור צעיר בשם בן כהן ז״ל שכבר סידר עם המפקדים שלו שאם יהיה קהל הוא יהיה אחד האוהדים שם, ולצערנו הוא נפל בקרב. כשבאנו לנחם המשפחה ניחמה אותנו, הניצחון הזה כולו מוקדש למשפחה, לבן שכל כך רצה להיות פה ואנחנו יודעים שהיה איתנו פה מלמעלה. אנחנו אוהבים אתכם ומחזקים אתכם ואת כל המשפחות של הנופלים והפצועים. בעזרת השם שנדע ימים טובים יותר״.

בנוגע למשחק עצמו, הסביר את ההתנהלות של הקבוצות בצל שתי תוצאות תיקו והמשחק הקשה בגביע: ״אנחנו מבינים איזו קבוצה חזקה אנחנו, מבינים שאנחנו במרתון בעונה הזו, ומבינים שבמרתון יש רגעים פחות טובים ומומנטומים פחות טובים. אנחנו לא נלחצים מהרגעים המאתגרים, אנחנו אוהבים אותם, מקבלים אותם ויודעים שהם חלק מהדרך שלנו. זו הסיבה שאנחנו יכולים כמה ימים אחרי – כשכולם מדברים על זה שאנחנו עייפים – לבוא מרוכזים, לשחק את הכדורגל שלנו ולהיות הקבוצה הטובה יותר״.

שחקני הפועל באר שבע חוגגי, ״הקבוצה היותר טובה״ (חגי מיכאלי)שחקני הפועל באר שבע חוגגי, ״הקבוצה היותר טובה״ (חגי מיכאלי)

האם אפשר לומר שמכבי ת״א יצאה מהמרוץ: ״אני לא מספיד אף אחת, בעיקר לא את מכבי תל אביב. אנחנו לא צריכים להתייחס לאחרות, המרוץ יהיה קשה מול עצמנו, שם אנחנו צריכים להיות מרוכזים״.

במה הקבוצה שלו עלתה על מכבי: ״במחצית הראשונה הקפדנו על הכדורגל שלנו – הנענו את הכדור מצד לצד, שלטנו בקצב המשחק, הגענו למצבים ממעברים, פשוט שיחקנו את הכדורגל שלנו. הבאנו גם את האקסטרה של לאהוב לסבול ברגעים הקשים. במחצית השנייה זה כבר היה מעבר לכדורגל, הרבה לב שאי אפשר בלעדיו״.

כשנשאל על הניצחון של בית״ר ירושלים ענה בציניות ״מה הם עשו?״ ואז צחק והודה: ״אני יודע שהם ניצחו 0:2״. קוז׳וק נשאל על איך מתנתקים מהתוצאות של היריבות: ״אנחנו מדברים הרבה, דואגים שהשחקנים יהיו כל הזמן בפוקוס ודואגים שהשחקנים יעריכו את עצמם. יש פה קבוצה טובה מאוד עם שחקנים איכותיים שהבינו שאיבדנו שחקן כמו דן ביטון ושכולם יצטרכו לתת את האקסטרה כדי שנוכל לרוץ. זה הרבה התנקז להיום, אבל מדובר בעבודה סזיפית יומיומת של כל המועדון״.

האם יאמן את ב״ש בעונה הבאה: ״אני מאוד אוהב להיות פה, אמרתי את זה טריליון פעם ואני מקווה שבעזרת השם אהיה המאמן בעונה הבאה. ימים יגידו״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */