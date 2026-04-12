ציון הדרך המרשים של עומר אצילי במשחקי דרבי

בית”ר ירושלים חתמה את העונה הסדירה הערב (שבת) עם 0:2 על הפועל ירושלים, כשהיא שוב חוזרת לנצח דרבי וזאת לעיני טדי מלא באוהדים לראשונה מאז פגרת המלחמה הכפויה.

ולא רק הצהובים-שחורים רשמו ציון דרך, אלא גם הכוכב שלהם עומר אצילי, שהבקיע היום שער מרהיב מול הצד האדום-שחור של עיר הבירה והגיע לנתון מרשים מבחינתו ברמת הדרבים לאורך הקריירה.

עם הגול בדרבי הירושלמי, עומר אצילי הפך לשחקן שכבש גם בדרבי של ירושלים, גם בדרבי התל אביבי במדי מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, וגם בדרבי החיפאי במדי מכבי חיפה נגד הפועל חיפה.

עומר אצילי במכבי חיפה (עמרי שטיין)

השערים נגד היריבות העירוניות

עם הצד הצהוב נגד הצד האדום של תל אביב, אצילי כבש ב-0:3 בשנת 2020. עם הירוקים מהכרמל נגד הצד האדום של חיפה, הרשית לא פעם אחת אלא חמישה שערים. וכאמור עכשיו, הבקיע עבור בית”ר נגד היריבה העירונית בירושלים.