5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

ברק בכר: עלי מוחמד הוא כמו שני שחקנים באמצע

מאמן מכבי חיפה החמיא לקשר, ודיבר על הניצחון ומצב הקבוצה: ״עשינו מחצית ראשונה של 0:5, תמיד אפשר לתקן את העונה״. מלמד: ״נכנסתי למשחק חיובי״

ברק בכר (עמרי שטיין)
מכבי חיפה חזרה לחייך הערב (ראשון) לאחר שהצליחה לנצח 1:4 את עירוני קריית שמונה במחזור הסיום של העונה הסדירה, וצימקה את הפער מהמקום שמוביל לאירופה. מנגד, ק״ש נעצרה לאחר ארבעה משחקים ללא הפסד. לאחר המשחק, ברק בכר וגיא מלמד מהמנצחת, ושי ברדה מהמפסידה, דיברו.

לאחר המשחק, מאמן המנצחת ברק בכר דיבר: ״ידענו שאנחנו אחרי שני הפסדים, שבשניהם לא היינו צריכים להפסיד אבל נפלנו על דברים קטנים וטעויות. ראינו שהרבה מצבים שיצרנו היו כתוצאה מלחץ שלנו.

״עשינו מחצית שנייה פחות טובה, אבל בשלב שבו אנחנו עדיין מתחדדים אי אפשר לשטוף את הדשא 90 דקות. עשינו מחצית ראשונה של 0:5 וספגנו שער מהתקפה אחת. בחצי השני ידענו לשלוט בקצב, נתנו את הגול הרביעי וסיימנו כמו שצריך״.

כמה חשוב עלי מוחמד: ״לא צריך להסביר כמה הוא חשוב, כולם רואים. עד הפציעה היה השחקן בכושר הכי טוב בליגה והוא כמו שני שחקנים באמצע. אני שמח שהוא לרשותנו, שמח שהיה לנו את הלוקסוס לשמור עליו, גם מבחינת פציעה וגם מבחינת ארבעה צהובים. עוד שני שחקנים היו בסכנת צהובים, אבל אמרנו לפני המשחק שאנחנו לא חושבים על חצי הגמר. מי שיקבל צהוב זה חלק מהעניין״.

על כך שאמר לאזולאי להיזהר לגבי הצהוב: ״טבעי כשאתה מוביל 1:3-4 אתה רוצה להיזהר יותר. אם היה משחק צמוד הוא לא היה צריך לחשוב על זה וצריך לשחק את המשחק שלו״.

לאן מכבי חיפה מכוונת בפלייאוף: ״אנחנו במרחק גדול מהמקום הרביעי לצערי. בליגה זו המטרה, אנחנו מתחילים פלייאוף מעניין שבו כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה. תמיד אפשר לתקן את העונה, ברור שיש מטרות מתחילת העונה והן משתנות תוך כדי, כרגע המטרה היא לשחק טוב. יש שיפור, והמטרה היא גם לבנות קבוצה חזקה יותר בשנה הבאה ואנחנו צריכים לראות מי מתאים״.

גיא מלמד: ״אירופה? נעשה הכל״

גיא מלמד נשאל איך קיבל את הספסול שלו וענה: ״אפשר לראות איך קיבלתי את זה. נכנסתי, הייתי חיובי, חיכיתי למצבים שלי ולשמחתי זה הגיע מהר מאוד. הפנים למשחק הבא״.

על הכינוי שלו כחלוץ ש״אוכל נבלות״: ״מי שלא יודע זה מושג לחלוץ שמנצל טעויות, עורב למצבים, הייתי מעדיף לקרוא לזה עם חוש ריח לשערים ומיקום. כל אחד וההגדרות שלו ואני בטוח שזה כינוי בקטע חיובי״.

לקראת המשך העונה: ״יהיה לנו פלייאוף עליון מרגש עם כל הקבוצות הגדולות, אני שמח שהאוהדים חוזרים למגרשים. לא לכולם, אבל יותר טוב ממה שהיה. איך שנראינו מול הקבוצות הגדולות יכול לתת לנו זריקת עידוד. אירופה? נעשה הכל, לא מוותרים עד השניה האחרונה. יש לנו את היכולות ליצור מומנטום ונסתכל משחק אחרי משחק״.

שי ברדה: ״אולי הרגשנו נוח, ואסור לנו להרגיש נוח״

״לא הגענו למחצית הראשונה, לא האינטנסיביות שמאפיינת אותנו. החלפנו את שיטת הלחץ וזה עבד רע מאוד, לא זוכר חצי שעה רעה כמו שהייתה בפתיחה. היינו אחרי ארבעה משחקים בלי הפסד אז אולי הרגשנו טיפה נוח ואסור לנו להרגיש נוח. נטפל בזה״.

לקראת הפלייאוף התחתון: ״קריית שמונה קבוצה טובה, היום היו דברים שלא מאפיינים את הקבוצה. היינו ברצף לא רע, בתשעה משחקים הפסדנו רק לגדולות – חיפה, מכבי ת״א וב״ש. אנחנו נתקן את הטעויות והכל יהיה בסדר״.

בנוגע לאזעקות הרבות והקושי להתמודד עם המצב בקריית שמונה: ״נעשה הפרדה. קודם כל אנחנו אחרי הפסד ואין תירוצים, שבוע שעבר ניצחנו ככה. אני חושב שהבעיה בצפון חייבת להיפטר, תירוצים נותנים אנשים חלשים. אנחנו שלוש שנים בסיטואציה הלא נורמלית הזו״.

