"אף אחד לא הימר עלינו נגד ארסנל, כעת זה שונה"

מנצ’סטר סיטי רשמה ניצחון חשוב 0:3 על צ’לסי בסטמפורד ברידג’, תוצאה שמקרבת אותה לצמרת ומצמצמת את הפער מארסנל ל-6 נקודות בלבד, כשיש לה גם משחק חסר. עבור הקבוצה של פפ גווארדיולה מדובר בעוד צעד משמעותי בעונה, במיוחד לקראת המפגש הישיר מול המוליכה בשבוע הבא. מנגד, צ’לסי נותרה במרחק של 4 נקודות מהמקום החמישי והמשיכה לאבד גובה במאבק על אירופה.

פפ: "ארסנל הקבוצה הכי טובה, צריך לכבד אותם"

גווארדיולה סיכם את המשחק וסיפק לא מעט תובנות: “אני תמיד שמח כשמנצחים בחוץ באצטדיונים כמו סטמפורד ברידג’. האוהדים שמחים, ואנחנו שמחים יותר. המחצית השנייה הייתה הרבה יותר טובה. המחצית הראשונה לא הייתה רעה, אבל חלק מהשחקנים לא היו ברמה שהם צריכים להיות. תקפנו קצת מהצד השמאלי, אבל מהצד הימני לא היינו מסוכנים. במחצית השנייה השתפרנו בשני הצדדים”.

על היכולת הכללית של הקבוצה לעומת העבר: “העבר היה משהו ייחודי, אבל אנחנו מתפתחים. עכשיו יש לנו שבועות ארוכים אחרי שהודחנו מליגת האלופות. אנחנו רעננים יותר, באימונים כולם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות. שלושה משחקים, שלוש קבוצות ליגת האלופות. אנחנו לא משחקים 90 דקות מושלמות, אבל היינו מספיק יציבים, לא ספגנו הרבה, והאיום ההתקפי קיים”.

שחקני מנצ'סטר סיטי בעננים (רויטרס)

על ריאן שרקי: “ריאן הוא כישרון יוצא דופן. בשער השני, המסירה למארק גואהי... הבעיה שלו לפעמים היא שהוא משחק קרוב מדי לדונארומה, הכישרון שלו צריך להיות בשליש האחרון. להיות קרוב להולאנד, קרוב לשחקני הכנף. אנחנו נביא אליך את הכדור. אין צורך לרדת אחורה. הוא כל כך צעיר, וההשפעה שלו בפרמייר ליג בעונה הראשונה... הוא כבר שחקן יוצא דופן. יש לו רצון להשתפר עוד, וזה יהיה טוב לסיטי ולו”.

לקראת ארסנל הוסיף: “אנחנו הולכים לשחק מול קבוצה שב-49 משחקים הפסידה שלושה בלבד, ובליגת האלופות לא הפסידה בכלל. בגמר גביע הליגה היינו אנדרדוגים מוחלטים, לא היה אדם אחד במדינה שהיה שם עלינו פאונד אחד שננצח. אולי עכשיו זה קצת שונה”.

“הכבוד שיש לי לארסנל, למה שהם עשו בשנים האחרונות... אני מכיר את המאמן, את השחקנים, את האיכות, איך הם מתחרים בכל מצב, זו המשימה הכי גדולה שלנו. יש גם עניין טקטי, אולי נשנה משהו. הם היו הקבוצה הכי טובה במדינה, באירופה, עד עכשיו. לנצח אותם פעם אחת זה קשה מאוד, תדמיינו לנצח אותם פעמיים תוך כמה שבועות. אנחנו צריכים לנוח”, הוסיף.

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)

“אני רוצה לומר לאוהדים שלנו, תכבדו מאוד את ארסנל, זו קבוצה יוצאת דופן. תבואו איתנו מהדקה הראשונה כי השחקנים יתנו את המקסימום”, סיכם. מעבר לכך, הנתונים מחזקים את המומנטום של סיטי: בעשרת המשחקים האחרונים של העונה בחמש השנים האחרונות היא הפסידה רק פעם אחת מתוך 43 משחקים, עם 32 ניצחונות ו-10 תיקו. בנוסף, היא הפסידה רק פעם אחת ב-19 המשחקים האחרונים בליגה (12 ניצחונות ו-6 תיקו), ולא הפסידה בתשעת המשחקים האחרונים שלה (6 ניצחונות ו-3 תיקו), הרצף הארוך ביותר שלה העונה.

עם הנתונים הללו והיכולת הנוכחית, סיטי מגיעה למשחק העונה מול ארסנל עם הרבה ביטחון, בידיעה שניצחון נוסף יכול לשנות לחלוטין את תמונת האליפות.