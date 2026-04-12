יצחקי: אמרתם עומר אצילי, אמרתם מאני טיים

אחרי שבמחזור חזרת הליגה בית”ר ירושלים ניצחה בדרמה גדולה והפכה מ-2:0 ל-2:3 מאוחר, הערב (ראשון) הצהובים-שחורים החליטו לעמוד במשימה בצורה רגועה יותר. חניכיו של ברק יצחקי רשמו 0:2 חד וחלק מול אצטדיון טדי מלא, המפגש הראשון בתפוסה מלאה בישראל מאז הפסקת האש מול איראן.

יצחקי: “אמרתם אצילי, אמרתם מאני טיים”

יצחקי סיכם בסיום ותחילה דיבר על עומר אצילי: “אמרתם עומר אצילי אמרתם מאני טיים, הוא שחקן של מאני טיים וזה ידוע. נכון שהוא עלה מהספסל במשחק הקודם ועשה שינוי מדהים, אבל הוא בסוף לא שיחק תקופה ארוכה גם לפני הפגרה הארוכה, הייתה לו פציעה, הוא חזר נגד נתניה לכמה דקות. בחרתי במשחק הקודם להשאיר אותו בספסל ושייכנס, הוא עזר לנצח, וכאן עם שער ובישול רשם עוד הופעה נהדרת, אני שמח בשבילו”.

על העונה הסדירה של בית”ר: “אנחנו באמת בעונה טובה, כמו שאמרתי שעומר מגיע למאני טיים, כעת גם הקבוצה צריכה להגיע למאני טיים. הקבוצה משחקת טוב, התוצאה הייתה יכולה להיות גבוהה יותר אפילו, אולי הורדנו את הרגל מהגז בחצי השני אבל זה מובן. אני מרוצה מהקבוצה, מהקצב, בטח אחרי פגרה כל כך ארוכה, שיחקנו בקצב כזה מול קבוצה טובה, צריך להחמיא להפועל י-ם. שמח שניצחנו בדרבי אחרי הרבה זמן”.

עומר אצילי חוגג (אורן בן חקון)

הניתוח המקצועי של יצחקי

על היריבות עם זיו אריה: “יש לי ניצחון אחד עליו בטוטו, לא נחשיב. ההכנה הייתה ברורה, ידענו שהם ילחצו, ניסינו לייצר עם חסונד סוג של כדורים ארוכים מה שלרוב לא עושים אצלנו, אבל היה יתרון ברור, ביקשתי גם מחוגי לרדת יותר נמוך ולהזיז את הקשר שלהם, כדי שיהיה שלושה על שלושה. יצרנו רבע מצבים מזה, ידענו לייצר יתרון עם המגנים גם, עם חוגי ב-10 ואז מיכה שנכנס. היו דברים שעבדו, וגם דברים שלא ונקווה לתקן את זה במשחק הבא”.

על ב”ש: “אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, באמת, זו קלישאה אולי, אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו. כלומר אנחנו מנתחים קבוצות אחרות, אני מעריץ גדול של הליגה, אז אני רואה את כל המשחקים. אנחנו צריכים לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר מהצד שלנו, לא לתת פוקוס על האחרות, מה שצריך לקרות, יקרה. איזה משחק עונה עדיף לארח? לא יכול לענות במדויק, אי אפשר לדעת. זה כמו האם עדיף לשחק לפני או אחרי בלו”ז, זה משהו שמתאזן. כל קבוצה תשחק אצל כל אחת וזהו, לא יודע בדיוק לענות מה עדיף”.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

ירדן כהן: “תמיד האמנתי בעצמי, התרגשנו מהקהל”

ירדן כהן דיבר גם הוא: “מאוד התרגשנו שהקהל חזר, משחק קודם היה בלי וזה הורגש מאוד, זה לא אותו דבר, כשהקהל פה זה אחרת והם נתנו כוח, היו השחקן ה-12, הגול הראשון לדעתי הגיע גם מהם. עכשיו לפלייאוף העליון, רוצים כל משחק לתת את ההכי טוב ובעזרת השם בסוף לשמוח”.

עוד מהמגן: “אני חושב שהמועדון התנהל פה בצורה יוצאת מן הכלל, השאירו את כותנו ביחד במצב ונתנו תחושת ביטחון גם למשפחות. אני יודע שזה עשה לנו טוב, בעזרת השם שזה ימשיך. אישית? אני מאוד שמח שאני בבית”ר ופותח כאן, זה מתגשם וזה נותן בוסט של אנרגיה, תמיד האמנתי בעצמי. הקבוצה נותנת לי את הגב והביטחון. יש 10 משחקים, אני באמת רוצה ממשחק למשחק להסתכל ובעזרת השם לשמוח בסוף”.

אריה: “אצילי הקוסם הכריע”

בצד המפסיד, זיו אריה סיכם: “לא פעם ראשונה שסופגים ככה מהר, לבית”ר יש מספיק איכות בלי שניתן לה מתנות אחרי 20 שניות. סך הכל משחק לא רע שלנו, מצטרף לשני המשחקים שלפני כן, אבל בשליש הקדמי אנחנו לא מספיק טובים כל השנה. בסוף איכות אישית הכריעה את המשחק הזה. המצבים שלנו הסתיימו בבעיטות חלשות, ואצילי הקוסם הכריע את המשחק”.

עוד ממאמן הפועל י-ם: “אנחנו משחקים קו 5 כבר לא מעט זמן, עוד מחיפה, גם בפגרה, כדי לנסות ולייצר פיתרונות התקפיים יותר טובים, כי בקו 4 לא הצלחנו להבקיע ואפילו לא להגיע למצבים. גם המעבר להגנה קל יותר בקו חמש, היו דקות שזה היה טוב יותר, פחות יותר, אחרי זה היינו חשופים מאוד בקו 4 וחזרנו לקו 5, בית”ר הצליחה במעברים לייצר מצבים”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

אריה: “בדש? בשיטה וביכולת זה פחות מתאים כרגע”

על התחתית: “ניצחנו 4 משחקים כל השנה, קשה לנו להבקיע, בספיגה קצת יותר טוב, המצב משפיע. אנחנו מהיום הראשון מתחת לקו ועלינו רק בגלל העונש של טבריה. היינו עדיפים נגד ק”ש כל המשחק כמעט, גם נגד ריינה, וגם מול קבוצות כמו בית”ר העונה הצלחנו להסתדר, אבל לא מנצחים. יש לנו מטרה אחת בלבד ואני מקווה שנשיג אותה”.

על הקושי לאמן קבוצה במצב במדינה: “חשבתי שאתה רוצה איך זה להתנהל כמאמן, רציתי לומר לך לצאת מהג’וב הקליל שיש לך ותבוא לאמן”, אמר לאורי אוזן. “לגבי ההפסקה, נגיד תודה קודם כל ללוחמים, נגיד תודה גם למנהלת, אפשר לומר תודה שאנחנו משחקים וזהו, יש דברים קשים יותר. העונה הזו לא קלה, 4 ניצחונות רק, אנחנו מרגישים כל הזמן שזה לא הפוטנציאל שלנו, הרבה שחקנים שבנינו עליהם ולא מספקים. בדש? שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו, גם בשיטה וגם ביכולת זה פחות מתאים, מקווה שנשתמש בו בהמשך”.

נדב זמיר השוער שיתף: “האמת שמקצועית אני לא יכול לומר מה לא עבד, אני חושב שגם הצוות וגם אנחנו נשב וננתח כדי להבין ביחד. מנטלית אני חושב שזה חלק ממה שבית”ר, הדקות של המומנטום, הקהל, כל הטירוף, ברגע שאתה מקבל גול מהר אז קשה לחזור נגדה. אני חושב שאנחנו משתפרים לאחרונה, אולי זה יפתיע, אבל ההגנה טובה, נצטרך לדעת לנצל את המצבים”.