ליגת העל Winner 25-26
5729-6126בית"ר ירושלים1
5624-5525הפועל ב"ש2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

כולם התגעגעו: צפו בחגיגת הקהל באצטדיון טדי

בית"ר ניצחה את הפועל י-ם לעיני מעל 24,000 אנשים, המשחק הראשון בתפוסה מלאה מאז הפסקת האש עם איראן. וגם: שיא האוהדים שהתפספס בליגה במחזור הזה

אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

מעט קהל בליגת העל מאז הפסקת האש כבר קיבלנו, אבל הערב (ראשון) כבר קיבלנו אצטדיון אחד בתפוסה מלאה אפילו. הפועל ירושלים אירחה את בית”ר ירושלים והפסידה לה, במפגש שבו היו לא פחות מ-24,000 אוהדים. עשרות אלפי האוהדים ראו את עומר אצילי כובש ומבשל ואת הצהובים-שחורים עושים עוד צעד במאבק האליפות.

אגב, שיא ליגת העל נשבר פעמיים העונה והפעם האחרונה הייתה בתחילת פברואר, עם 83,276 אנשים ביציעים. אז אפשר לשער בביטחון מלא שהשיא הזה היה נשבר במחזור הזה, אם היה מותר לארח עם תפוסה מלאה בכל רחבי הארץ. מכבי חיפה נגד ק”ש בסמי עופר פוטנציאל לכמעט 30,000, כנ”ל מכבי ת”א נגד ב”ש ורק שלושת אלו, יחד עם בית”ר, שווים כ-90,000.

כל זאת מבלי שנגענו במשחקים בעלי פוטנציאל גבוה כמו הפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב בשלמה ביטוח, וכמובן עוד כמות שהייתה באה לנתניה נגד הפועל חיפה במחזור כזה קריטי, בטח ליהלומים. בכל זאת, זה הזמן לצפות בחגיגה של הקהל מבעד לעדשת המצלמה של ONE בטדי:

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
