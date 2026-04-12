כולם התגעגעו: צפו בחגיגת הקהל באצטדיון טדי

מעט קהל בליגת העל מאז הפסקת האש כבר קיבלנו, אבל הערב (ראשון) כבר קיבלנו אצטדיון אחד בתפוסה מלאה אפילו. הפועל ירושלים אירחה את בית”ר ירושלים והפסידה לה, במפגש שבו היו לא פחות מ-24,000 אוהדים. עשרות אלפי האוהדים ראו את עומר אצילי כובש ומבשל ואת הצהובים-שחורים עושים עוד צעד במאבק האליפות.

אגב, שיא ליגת העל נשבר פעמיים העונה והפעם האחרונה הייתה בתחילת פברואר, עם 83,276 אנשים ביציעים. אז אפשר לשער בביטחון מלא שהשיא הזה היה נשבר במחזור הזה, אם היה מותר לארח עם תפוסה מלאה בכל רחבי הארץ. מכבי חיפה נגד ק”ש בסמי עופר פוטנציאל לכמעט 30,000, כנ”ל מכבי ת”א נגד ב”ש ורק שלושת אלו, יחד עם בית”ר, שווים כ-90,000.

כל זאת מבלי שנגענו במשחקים בעלי פוטנציאל גבוה כמו הפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב בשלמה ביטוח, וכמובן עוד כמות שהייתה באה לנתניה נגד הפועל חיפה במחזור כזה קריטי, בטח ליהלומים. בכל זאת, זה הזמן לצפות בחגיגה של הקהל מבעד לעדשת המצלמה של ONE בטדי:

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

