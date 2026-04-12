5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

רגע האמת מתחיל: סדר המשחקים בכל פלייאוף

העונה הסדירה תמה רשמית ושלב המאני טיים בפתח: ב"ש תארח את בית"ר בסיבוב הראשון, הכל מתחיל בדרבי. וגם: מתי הפועל י-ם נגד טבריה? כל הלו"ז בפנים

רוי רביבו (רדאד ג'בארה)
המחזור האחרון של העונה הסדירה נגמר לו היום (ראשון) עם תוצאות מעניינות מאוד, אבל מה שנקבע סופית והכי חשוב זה הטבלה לאחר 26 מחזורים. הכל מוכן לפלייאוף העליון וגם התחתון, שם נקבל את ההכרעות הגורליות של העונה הזו, אז בינתיים אפשר לומר שרשמית ניתן לדעת מה סדר המשחקים בכל פלייאוף.

כוכבית קטנה: עשויים להיות שינויים בסדר המשחקים בעקבות המלחמה, עקב כך שיש מקומות שניתן לקיים בהם משחקים עם קהל ומקומות שלא ניתן, כמו גם מקומות שאפשר עם מגבלות. ייתכן שבמנהלת יעדיפו לשנות כמה משחקים בגלל כך, אך לבינתיים, זה הלו”ז מלא.

פלייאוף עליון

מחזור 27
הפועל ב"ש – הפועל פ"ת (18.4, 20:30)
בית"ר ירושלים – מכבי חיפה (19.4, 20:00)
מכבי ת"א – הפועל ת"א (19.4, 20:30)

מחזור 28
הפועל פ"ת – הפועל ת"א
מכבי חיפה – מכבי ת"א
הפועל ב"ש – בית"ר ירושלים

מחזור 29
בית"ר ירושלים – הפועל פ"ת
מכבי ת"א – הפועל ב"ש
הפועל ת"א – מכבי חיפה

מחזור 30
הפועל פ"ת – מכבי חיפה
הפועל ב"ש – הפועל ת"א
בית"ר ירושלים – מכבי ת"א

מחזור 31
מכבי ת"א – הפועל פ"ת
הפועל ת"א – בית"ר ירושלים
מכבי חיפה – הפועל ב"ש

מחזור 32
הפועל פ"ת – הפועל ב"ש
מכבי חיפה – בית"ר ירושלים
הפועל ת"א – מכבי ת"א

מחזור 33
הפועל ת"א – הפועל פ"ת
מכבי ת"א – מכבי חיפה
בית"ר ירושלים – הפועל ב"ש

מחזור 34
הפועל פ"ת – בית"ר ירושלים
הפועל ב"ש – מכבי ת"א
מכבי חיפה – הפועל ת"א

מחזור 35
מכבי חיפה – הפועל פ"ת
הפועל ת"א – הפועל ב"ש
מכבי ת"א – בית"ר ירושלים

מחזור 36
הפועל פ"ת – מכבי ת"א
בית"ר ירושלים – הפועל ת"א
הפועל ב"ש – מכבי חיפה

פלייאוף תחתון

מחזור 27
מכבי נתניה – מ.ס אשדוד (18.4, 19:50)
בני סכנין – עירוני טבריה (18.4, 20:15)
קריית שמונה – הפועל ירושלים (19.4, 19:00)
הפועל חיפה – מכבי בני ריינה (18.4, 20:00)

מחזור 28
מ.ס אשדוד – מכבי בני ריינה
הפועל ירושלים – הפועל חיפה
עירוני טבריה – קריית שמונה
מכבי נתניה – בני סכנין

מחזור 29
בני סכנין – מ.ס אשדוד
קריית שמונה – מכבי נתניה
הפועל חיפה – עירוני טבריה
מכבי בני ריינה – הפועל ירושלים

מחזור 30
מ.ס אשדוד – הפועל ירושלים
עירוני טבריה – מכבי בני ריינה
מכבי נתניה – הפועל חיפה
בני סכנין – קריית שמונה

מחזור 31
קריית שמונה – מ.ס אשדוד
הפועל חיפה – בני סכנין
מכבי בני ריינה – מכבי נתניה
הפועל ירושלים – עירוני טבריה

מחזור 32
מ.ס אשדוד – עירוני טבריה
מכבי נתניה – הפועל ירושלים
בני סכנין – מכבי בני ריינה
קריית שמונה – הפועל חיפה

מחזור 33
הפועל חיפה – מ.ס אשדוד
מכבי בני ריינה – קריית שמונה
הפועל ירושלים – בני סכנין
עירוני טבריה – מכבי נתניה

