יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:05
ספורט אחר

מדליית זהב לנבחרת ההוקי קרח באליפות העולם

נבחרת ההוקי קרח של ישראל עולה קטגוריה בדרג B של אליפות העולם, לאחר שזכתה בחמישה ניצחונות בחמשת המשחקים. נציגות נכבדת למועדון צעירי מטולה

נבחרת הגברים של ישראל בהוקי קרח (מטעם נבחרת ההוקי)
נבחרת הגברים של ישראל בהוקי קרח (מטעם נבחרת ההוקי)

גאווה לאומית. נבחרת הגברים של ישראל בהוקי קרח, המודרכת על ידי יבגני גוסין ועוזרו, מייק גנלו, זכתה הערב (ראשון) במקום הראשון במשחקי אליפות העולם דרג B קטגוריה B, שנערכו בבולגריה. הנבחרת הישראלית, המתבססת על שחקנים המשחקים בישראל ושחקנים המשחקים בארה"ב וקנדה.

הנבחרת הישראלית ניצחה בכל חמשת המשחקים שקיימה - שני משחקים הסתיימו עם ניצחון מתוק בסיומה של הארכה - 6:7 במשחק הפתיחה מול ניו זילנד ו-3:4 אמש במשחק מול קירג'יסטן.

בין שני המשחקים זכתה הנבחרת בניצחון 2:4 על בולגריה המארחת ו-1:6 על טאיפי. הערב התייצבה הנבחרת למשחק על כל הקופה מול איסלנד, כשהעפלה לקטגוריה A בדרג B על הפרק.

נבחרת הגברים של ישראל בהוקי קרח (מטעם נבחרת ההוקי)נבחרת הגברים של ישראל בהוקי קרח (מטעם נבחרת ההוקי)

חגיגה ישראלית

הנבחרת הישראלית עמדה במשימה וזכתה בניצחון 2:5, כשעל השערים חתומים שון קזינץ, גלב חבולס, קיריל פולוזוב, גנאדי מלאצ'קה ומייק לוין. בסיום המשחק חגיגה ישראלית גדולה על משטח הקרח.

דניס קוזוב, אורי סגל והשוער ניר תיכון (מטעם נבחרת ההוקי)



שלושה משחקני הנבחרת, הם תושבי קו העימות ובוגרי מועדון ההוקי קרח של צעירי מטולה, שבחרו להקדיש את ההישג לאנשי המועדון ותושבי הצפון. המדובר בארתור צרניאק בן ה-17, תושב קרית שמונה, המשחק בצעירי מטולה ועוד שני שחקנים המשחקים בארה"ב: דניס קוזוב, בן קריית שמונה - המשחק בליגת חובבים במיאמי, אורי סגל - בן קיבוץ שדה נחמיה, המשחק בליגת המכללות בקבוצת קורי קולג' מבוסטון. 

