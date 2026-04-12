סינר זכה במונטה קרלו וחזר לפסגת הדירוג

יאניק סינר ממשיך לשכתב את ספרי ההיסטוריה של הטניס העולמי. האיטלקי בן ה-24 זכה היום בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, לאחר שגבר בגמר מרתק על האלוף המכהן, קרלוס אלקראס, בתוצאה 6:7(5), 3:6. הניצחון, שהושג בתום שעתיים ו-15 דקות של התמודדות בתנאי רוח קשים, הבטיח לסינר את החזרה למקום הראשון בדירוג העולמי על חשבונו של יריבו הספרדי, ויפתח רשמית את השבוע ה-67 שלו בפסגה.

עבור סינר מדובר בציון דרך משמעותי במיוחד במספר חזיתות. ראשית, זהו התואר הגדול הראשון בקריירה שלו על משטח החימר. מעבר לכך, האיטלקי השלים הישג נדיר כשהפך לשחקן השני בלבד בהיסטוריה, אחרי נובאק ג'וקוביץ' ב-2015, שזוכה ב"סאנשיין דאבל" (אינדיאן וולס ומיאמי) וממשיך מיד לזכייה במונטה קרלו באותה עונה. הזכייה האריכה את רצף הניצחונות המדהים של סינר בטורנירי מאסטרס 1000 ל-22 משחקים, ואת רצף הניצחונות הכללי שלו ל-17 משחקים מאז ההפסד האחרון.

יאניק סינר חוגג ניצחון עם הגביע. (רויטרס)

המשחק עצמו, שהיווה את המפגש ה-17 בין השניים בסבב, נפתח תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים. הרוחות החזקות בנסיכות הקשו על שני השחקנים וגרמו לריבוי טעויות בלתי מחויבות, כאשר המערכה הראשונה לבדה סיפקה 44 כאלו, ו-83 במשחק כולו. אלקראס פתח חזק ועלה ליתרון 0:2 מהיר, אך סינר שבר בחזרה מיד. המערכה הגיעה לשובר שוויון מותח, בו המומנטום נע מצד לצד, אך בסיומו הספרדי ביצע שגיאה כפולה קריטית בנקודת המערכה שהעניקה לאיטלקי את היתרון החשוב.

במערכה השנייה התסריט חזר על עצמו באופן חלקי. אלקראס הצליח לשבור מוקדם, ניצל את הירידה באנרגיות של יריבו ועלה ליתרון 1:3. אולם, בדיוק כשנראה היה שהמשחק הולך למערכה שלישית, סינר העביר הילוך. האיטלקי, שהפגין חוסן מנטלי מרשים וידע להתמודד טוב יותר עם תנאי המגרש והרוח, זכה בחמשת המשחקונים הבאים ברציפות, שבר את הגשותיו של אלקראס פעמיים וסגר עניין עם 3:6 במערכה השנייה ובמשחק כולו. אגדת העבר אנדי מארי, שעקב אחרי המשחק, ציין במהלך ההתמודדות כי המפתח לניצחון בתנאים הללו הוא סבלנות, תכונה שסינר הוכיח שיש לו בשפע.

לחזור למקום הראשון בעולם זה אומר המון עבורי, אמר סינר הנרגש בסיום, בטורניר שנחשב עבורו למגרש ביתי שכן הוא מתגורר במונקו. בנאום הניצחון שלו הוא אף הודה אישית לנסיך אלברט ולנסיכה שרלין שנכחו ביציע. יחד עם זאת, כפי שאני תמיד אומר, הדירוג הוא משני. אני מאושר לזכות לפחות בתואר גדול אחד על המשטח הזה, לא עשיתי זאת בעבר וזה מאוד מיוחד. התנאים היו קשים עם הרוח, אבל הצלחתי לשמור על הריכוז מנטלית ברגעים החשובים.

מנגד, אלקראס, שעדיין מוביל 7:10 במאזן המפגשים הישירים מול סינר, ירד למקום השני בעולם אך ידע לפרגן ליריבו הגדול בסיום ההתמודדות. מרשים מאוד לראות את מה שאתה משיג עכשיו, אמר הספרדי בטקס חלוקת הגביעים. רק אדם אחד בעידן הפתוח זכה באינדיאן וולס, מיאמי ומונטה קרלו ברצף, ואתה השני שעושה את זה. חוויתי על בשרי כמה קשה לגרום לזה לקרות. זה בלתי ייאמן, ברכות לך ולצוות שלך.

הזכייה בטורניר היוקרתי תעשיר את חשבון הבנק של סינר ב-974,370 אירו, בעוד אלקראס יסתפק בפרס ניחומים של 532,120 אירו. כעת, לאחר טורניר פתיחת עונת החימר במונטה קרלו, שני הכוכבים הגדולים של הדור הנוכחי ימשיכו בהכנותיהם לטורנירי מדריד ורומא, כשהמטרה המרכזית שניצבת באופק היא זכייה בגרנד סלאם רולאן גארוס בפריז.