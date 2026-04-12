דאבל גם בגברים: גליל מטה אשר עכו זכתה בגביע

הפועל גליל מטה אשר עכו השלימה הערב (ראשון) דאבל לאחר שגברה על מכבי יעדים תל אביב בגמר גביע המדינה. המשחק, שהתקיים באולם האנרבוקס בחדרה, סיפק כדורעף ברמה גבוהה לעיני אלף צופים, המקסימום שאפשר היה להכניס בשל מגבלות פיקוד העורף, שיצרו אווירה נהדרת ביציעים. המשחק נגמר ב-0:3 אחרי 19:25, 27:29, 24:26)

ניצחון חלק להפועל גליל מטה אשר עכו

המערכה הראשונה החלה בצורה שוויונית. ממצב של 6:6 הצהובים מהמרכז רשמו ארבע נקודות רצופות, כולל הנחתה נהדרת של ביסט, ועלו ל-6:10. מכבי תל אביב המשיכה להוליך בפער קטן לאורך כל המערכה, אך במצב של 21:23 לזכותה, הנחתה של הידלגו יצאה החוצה וההפרש הצטמצם ל-23:22. מכבי תל אביב הצליחה לעלות ל-22:24, אך הנחתה של רדזיוק שמרה את מטה אשר בתמונה.

חסימה אדירה של מרון, יחד עם אייס של שטיפט וטעות בקבלה של מכבי תל אביב, אפשרו למטה אשר לבצע מהפך ולנצח את המערכה הראשונה. המערכה השנייה הייתה צמודה לכל אורכה. מטה אשר הובילה ביתרון קטן במהלך החצי השני של המערכה, אך במצב של 19:21 לטובתה, שתי נקודות של מכבי תל אביב, כולל אייס של ביסט, קבעו 21:21. ניקיטה מרון העלה את הקבוצה מהצפון ל-21:22, והמתח נמשך כשברטוס השווה ל-23:23 עם הנחתה נפלאה.

שחקני הפועל גליל מטה אשר עכו מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

קויפמן החזיר עם הנחתה משלו והשיג למטה אשר נקודת מערכה, ועל אף שברטוס ובצ'קלה מנעו את ההכרעה זמנית, שטיפט העלה את מטה אשר ל-25:26. בסופו של דבר, בלוק נהדר של מטה אשר העניק לה את הניצחון במערכה השנייה. המערכה השלישית נפתחה בצורה אדירה עבור מטה אשר. ניקיטה מרון, ביכולת טובה ליד הרשת, העלה את הקבוצה של נועם כץ ל-3:7.

עילי חבר צמצם, אך מטה אשר המשיכה להוביל ועלתה ל-10:12 לאחר טעות סרב של מכבי תל אביב. הידלגו עוד הורידה את ההפרש ל-17:15, אך מטה אשר הגיבה בשלוש נקודות רצופות ועלתה ל-15:20. זה היה יתרון שאותו הצהובים כבר לא יכלו לסגור, ומטה אשר חוגגת גביע ודאבל.

שחקני הפועל גליל מטה אשר עכו עם הגביע (לילך וויס-רוזנברג)

נועם כץ: “החלומות התגשמו בעונה הזאת”

נועם כץ, מאמן הפועל גליל מטה אשר עכו: “לא זכינו בגביע הרבה זמן. האמת היא שהיו לנו הרבה חששות לפני המשחק. היינו בשיא אחרי הזכייה באליפות, ולרדת לקרקע בתוך יומיים זה אתגר קשה מאוד. ראינו את זה גם בתחילת המערכה הראשונה, אבל יש משהו מיוחד בקבוצה הזאת השנה. מעבר ליכולת המקצועית, יש חיבור מצוין בין השחקנים, יש מטרה ויש נחישות. אני גאה מאוד בשחקנים ובכל המערכת שלנו. כל החלומות התגשמו בעונה הזאת, וזה הרבה מעבר לכל הציפיות שהיו לנו בתחילת השנה. ידענו שיש לנו קבוצה טובה, אבל ידענו גם שמכבי מצוינת וצפינו קרבות חזקים מאוד ברגעי ההכרעה. אני שמח מאוד שהצלחנו להגיע ליכולת הזאת בזמן אמת".

אנוש שטיפט, שחקן הפועל גליל מטה אשר עכו: "אני ממש שמח שעשינו את זה, זה היה נראה כמו הר גבוה מאוד שצריך לטפס עליו, ועכשיו אנחנו בקצה שלו. לקחנו הכל בדרך, כל אחד הוסיף את התרומה שלו, ובכלל - אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני וכולם תומכים בכולם. זו קבוצה מדהימה השנה".

הצטיינו במטה אשר עכו: רדזיוק עם 17 נקודות ווינלקמולר עם 17 נקודות וניקיטה מרון שנבחר כמצטיין משחק הגמר עם 10 נקודות.

הצטיינו במכבי תל אביב: ביסט עם 16 נקודות והידלגו עם 12 נקודות.