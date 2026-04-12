"למה בטדי יש קהל ובבלומפילד מותר 1,000?"

ערן זהבי, שפרש מכדורגל לאחר שבעונה שעברה זכה באליפות עם מכבי תל אביב, העלה היום (ראשון) סטורי ברשתות החברתיות בו הביע מחאה על הפערים בהנחיות הקהל בין האצטדיונים השונים בישראל, זאת על רקע חידוש משחקי הכדורגל לאחר המלחמה עם איראן.

זהבי תהה כיצד ייתכן שבאצטדיון אחד מתקיימים משחקים עם קהל רב, בעוד באחר ישנה הגבלה משמעותית, וכתב: “מישהו יכול להסביר לי איך יכול להיות שבאצטדיון טדי אפשר לשחק עם קהל בזמן שבבלומפילד מותר להכניס אלף איש?”.

פערים בהנחיות הקהל

במקביל לדבריו, מתקיים באצטדיון טדי הדרבי הירושלמי בין בית"ר ירושלים להפועל ירושלים לעיני 24,501 אוהדים, בעוד שבבלומפילד מכבי תל אביב מארחת את הפועל באר שבע תחת מגבלה של עד 1,000 צופים בלבד, בעקבות ההנחיות הביטחוניות.

הפער הבולט בין שני המשחקים עורר לא מעט תהיות בקרב אוהדים ואנשי כדורגל, כאשר דבריו של זהבי מציפים את חוסר האחידות ביישום ההנחיות, דווקא ברגע בו הענף חוזר לפעילות מלאה לאחר תקופה מורכבת.