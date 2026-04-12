צפו: מכבי והפועל באולם, מזרחי וינאי לחצו ידיים

שתי הקבוצות הגיעו עם האוטובוסים להיכל בבלגרד לקראת דרבי היורוליג השני אי פעם. בעלי האדומים ויו"ר הצהובים חלקו כבוד, קלארק בסגל של קטש. צפו

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

הדרבי השני אי פעם ביורוליג סוף סוף כאן ועיני המדינה ואירופה נשואות לעבר המפגש הגדול בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. מעבר למטרות במפעל האירופי, מדובר בהתמודדות לוהטת על כבוד בבמה הבכירה ביותר.

מוקדם יותר הערב (ראשון) לפני המשחק, שתי הקבוצות הגיעו להיכל פיוניר בבלגרד עם האוטובוסים, כל קבוצה והאוטובוס שלה, כדי להיכנס לתוך האולם ולהתחיל בהכנות למאבק.

צפו במכבי והפועל ת”א מגיעות לאולם בבלגרד:

מכבי ת"א והפועל ת"א מגיעות לאולם בבלגרד
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
שמעון מזרחי (ראובן שוורץ)שמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
רומן סורקין (ראובן שוורץ)רומן סורקין (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

מהאוטובוס של הצהובים, ירד ראשון יו”ר מכבי ת”א שמעון מזרחי, שבגיל 86 ממשיך ללוות את הקבוצה לכל מקום ותמיד בראש. לאחר מכן ירדו גם השחקנים והצוות המקצועי, בדיוק כמו בצד האדום.

לאחר מכן על הפרקט בסרביה, קיבלנו תמונה גדולה של לחיצת יד בין בעלי הפועל ת”א עופר ינאי לשמעון מזרחי, שנראים חולקים כבוד טרם הג’אמפ בול במשחק בין הצהובים לאדומים.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

בתוך כך, מכבי ת”א עדכנה שג’ימי קלארק נכלל בסגל של עודד קטש למפגש מול החבורה של דימיטריס איטודיס. 

