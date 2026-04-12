8 לקאנגווה, 7 לאליאל פרץ, בלוריאן ודיופ שבלטו

איציק כלפי
שוער
אליאסי – 6. עבודה שקטה שלו, רשם הצלה גדולה בתוספת הזמן.
הגנה
גיא מזרחי – 6. ממשיך את הכושר הנהדר שלו.
אור בלוריאן – 7. משחק שקט ובטוח של הבלם.
ג’יבריל דיופ – 7. המשחק הטוב ביותר של הסנגלי העונה.
הלדר לופס – 6. הניסיון שלו היה שווה הרבה הערב.
קישור
לוקאס ונטורה – 7. המניה הכי בטוחה בבאר שבע.
קינגס קאנגווה – 8. המלך של באר שבע עם צמד גדול, קצת יותר ריכוז והיה כובש בלי היד.
אליאל פרץ – 7. הזכיר את אליאל פרץ של הנבחרת.
מוחמד אבו רומי – 7. עבד קשה במגרש ורשם בישול שני ברציפות.
התקפה
אמיר גנאח – 6. גאנח המשיך את היכולת הטובה נגד בני יהודה.
איגור זלאטנוביץ’ – 5. עשה הרבה עבודה אבל לא תרם התקפית.
חילופים
זאהי אחמד – 5. הקשר ההתקפי נכנס בעיקר לעשות עבודה טקטית, קיבל הזדמנות אחת שלא ניצל.
מאמן
רן קוז’וק – 7. הכנה מצוינת של המאמן אחרי 120 דקות בגביע.