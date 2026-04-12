8 לקאנגווה, 7 לאליאל פרץ, בלוריאן ודיופ שבלטו

שוער

אליאסי – 6. עבודה שקטה שלו, רשם הצלה גדולה בתוספת הזמן.

ניב אליאסי משחרר מסירה (חגי מיכאלי)

הגנה

גיא מזרחי – 6. ממשיך את הכושר הנהדר שלו.

גיא מזרחי לוחץ את הליו וארלה (חגי מיכאלי)

אור בלוריאן – 7. משחק שקט ובטוח של הבלם.

ג’יבריל דיופ – 7. המשחק הטוב ביותר של הסנגלי העונה.

ג'יבריל דיופ והליו וארלה מותחים את הקווים במגרש (חגי מיכאלי)

הלדר לופס – 6. הניסיון שלו היה שווה הרבה הערב.

דור פרץ על הדשא, הלדר לופס טוען לחפותו (חגי מיכאלי)

קישור

לוקאס ונטורה – 7. המניה הכי בטוחה בבאר שבע.

סייד אבו פרחי משתמש בכל גופו לעצור את לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

קינגס קאנגווה – 8. המלך של באר שבע עם צמד גדול, קצת יותר ריכוז והיה כובש בלי היד.

קינס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

אליאל פרץ – 7. הזכיר את אליאל פרץ של הנבחרת.

אליאל פרץ מאושר (רדאד ג'בארה)

מוחמד אבו רומי – 7. עבד קשה במגרש ורשם בישול שני ברציפות.

רוי רביבו ומוחמד אבו רומי (רדאד ג'בארה)

התקפה

אמיר גנאח – 6. גאנח המשיך את היכולת הטובה נגד בני יהודה.

אמיר גנאח (רדאד ג'בארה)

איגור זלאטנוביץ’ – 5. עשה הרבה עבודה אבל לא תרם התקפית.

איגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)

חילופים

זאהי אחמד – 5. הקשר ההתקפי נכנס בעיקר לעשות עבודה טקטית, קיבל הזדמנות אחת שלא ניצל.

מאמן

רן קוז’וק – 7. הכנה מצוינת של המאמן אחרי 120 דקות בגביע.