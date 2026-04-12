3 לאסאנטה, יכולת רעה בקישור וכמה לרוני דיילה?

שוער

אופק מליקה – 5. היה לו חלק בשער הראשון, אחר כך רשם כמה עצירות טובות.

הגנה

נועם בן הרוש – 4. לא היה ברמה של המשחק.

טייריס אסאנטה – 3. טעות מביכה בשער השני וגם בראשון לא סגר את אליאל פרץ כלל.

הייטור – 4. לא ברור למה הוא פתח ולא קמארה.

רוי רביבו – 4. לא הצליח לבוא לידי ביטוי כלל.

קישור

איתמר נוי – 4. לא הסתדר בשום צורה עם הקישור של ב”ש.

עידו שחר – 4. גם הוא, כמו נוי, הראה כמה הפער באמצע דרמטי.

דור פרץ – 4. אותו הדבר כמו חבריו לאמצע.

התקפה

אושר דוידה – 4. לא מצליח לשחזר את היכולת של העונה שעברה.

הליו וארלה – 5. ניסה ועשה כמה מהלכים אישיים, אבל לא מספיק מדויק.

סייד אבו פרחי – 5. כבש בפנדל, אבל היה מפוזר מאוד כל המשחק.

מחליפים

שגיב יחזקאל – 5. לא הצליח לעזור.

אמיר סהיטי – 5. גם הוא התקשה לשנות את המצב.

מאמן

רוני דיילה – 4. גישה פחדנית ורכה למשחק, מכבי ת״א לא הופיעה במחצית הראשונה והניסיון לשנות בחצי השני היה מאוחר מדי.