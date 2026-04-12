יום שני, 13.04.2026 שעה 00:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

3 לאסאנטה, יכולת רעה בקישור וכמה לרוני דיילה?

4 להייטור, 5 לאבו פרחי ו-וארלה, מאמן מכבי ת"א הציג גישה הפחדנית ורכה וכמה קיבלו רביבו, בן הרוש, מליקה ופרץ? הציונים של הצהובים מההפסד לב"ש

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

שוער

אופק מליקה – 5. היה לו חלק בשער הראשון, אחר כך רשם כמה עצירות טובות.

אופק מליקה (רדאד ג'בארה)

הגנה

נועם בן הרוש – 4. לא היה ברמה של המשחק.

נועם בן הרוש משקיף על אליאל פרץ נוגח לשער (רדאד ג'בארה)

טייריס אסאנטה – 3. טעות מביכה בשער השני וגם בראשון לא סגר את אליאל פרץ כלל.

אליאל פרץ מקדים את טייריס אסאנטה במשחק הראש (חגי מיכאלי)

הייטור – 4. לא ברור למה הוא פתח ולא קמארה.

הייטור מאוכזב (רדאד ג'בארה)

רוי רביבו – 4. לא הצליח לבוא לידי ביטוי כלל.

רוי רביבו (חגי מיכאלי)

קישור

איתמר נוי – 4. לא הסתדר בשום צורה עם הקישור של ב”ש.

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

עידו שחר – 4. גם הוא, כמו נוי, הראה כמה הפער באמצע דרמטי.

עידו שחר (רדאד ג'בארה)

דור פרץ – 4. אותו הדבר כמו חבריו לאמצע.

דור פרץ עולה מעל כולם (חגי מיכאלי)

התקפה

אושר דוידה – 4. לא מצליח לשחזר את היכולת של העונה שעברה.

אושר דוידה מחפש את השער (חגי מיכאלי)

הליו וארלה – 5. ניסה ועשה כמה מהלכים אישיים, אבל לא מספיק מדויק.

הליו וארלה (חגי מיכאלי)

סייד אבו פרחי – 5. כבש בפנדל, אבל היה מפוזר מאוד כל המשחק.

סייד אבו פרחי משתמש בכל גופו לעצור את לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

מחליפים

שגיב יחזקאל – 5. לא הצליח לעזור.

אמיר סהיטי – 5. גם הוא התקשה לשנות את המצב.

מאמן

רוני דיילה – 4. גישה פחדנית ורכה למשחק, מכבי ת״א לא הופיעה במחצית הראשונה והניסיון לשנות בחצי השני היה מאוחר מדי.

