3 לאסאנטה, יכולת רעה בקישור וכמה לרוני דיילה?

שוער
אופק מליקה – 5. היה לו חלק בשער הראשון, אחר כך רשם כמה עצירות טובות.
הגנה
נועם בן הרוש – 4. לא היה ברמה של המשחק.
טייריס אסאנטה – 3. טעות מביכה בשער השני וגם בראשון לא סגר את אליאל פרץ כלל.
הייטור – 4. לא ברור למה הוא פתח ולא קמארה.
רוי רביבו – 4. לא הצליח לבוא לידי ביטוי כלל.
קישור
איתמר נוי – 4. לא הסתדר בשום צורה עם הקישור של ב”ש.
עידו שחר – 4. גם הוא, כמו נוי, הראה כמה הפער באמצע דרמטי.
דור פרץ – 4. אותו הדבר כמו חבריו לאמצע.
התקפה
אושר דוידה – 4. לא מצליח לשחזר את היכולת של העונה שעברה.
הליו וארלה – 5. ניסה ועשה כמה מהלכים אישיים, אבל לא מספיק מדויק.
סייד אבו פרחי – 5. כבש בפנדל, אבל היה מפוזר מאוד כל המשחק.
מחליפים
שגיב יחזקאל – 5. לא הצליח לעזור.
אמיר סהיטי – 5. גם הוא התקשה לשנות את המצב.
מאמן
רוני דיילה – 4. גישה פחדנית ורכה למשחק, מכבי ת״א לא הופיעה במחצית הראשונה והניסיון לשנות בחצי השני היה מאוחר מדי.