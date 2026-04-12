ליגה גרמנית 25-26
7627-10529באיירן מינכן1
6429-6029בורוסיה דורטמונד2
5638-6029שטוטגרט3
5636-5629לייפציג4
5239-5929באייר לברקוזן5
5143-5729הופנהיים6
4254-5429איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3353-3629אוגסבורג10
3250-3329אוניון ברלין11
3145-3229המבורג12
3050-4329פ.צ. קלן13
3049-3529בורוסיה מנשנגלדבאך14
2852-3229ורדר ברמן15
2550-2529סט. פאולי16
2165-3929וולפסבורג17
1964-3229היידנהיים18

שטוטגרט הביסה את המבורג, ניצחון חשוב לקלן

מתגעגעים לפרץ? הכחולים נכנעו 4:0 לקבוצה מהמקום השלישי, שממשיכה להתקרב לצ'מפיונס בעונה הבאה. ורדר ברמן הפסידה 1:3 בקרב התחתית והסתבכה למטה

שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)
שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

אמנם כמדי שנה האלופה בגרמניה ידועה מראש, אך הבונדסליגה ידועה בעניין הרב בכל שאר הקרבות המרתקים. היום (ראשון) היו שניים כאלה, כאשר שטוטגרט הביסה 0:4 את המבורג והמשיכה במאבק על המקום בליגת האלופות, וקלן ניצחה 1:3 את ורדר ברמן בקרב תחתית חשוב

שטוטגרט – המבורג 0:4

המארחת המשיכה בעונה הנפלאה שלה, והפעם קבוצתו לשעבר של דניאל פרץ הייתה זו שסבלה מכך. הקבוצה מהמקום השלישי הובילה 0:2 כבר במחצית בזכות שערים של אנג’לו סטילר (21’) וכריס פיוריך (32’). ובמחצית השנייה, היתרון הוכפל בזכות שערים של מקסימיליאן מיטלשטדט (56’) ובילאל אל חאנוס (86’).

קלן – ורדר ברמן 1:3

המארחת רשמה ניצחון חשוב בקרבות התחתית בזכות שערים של סעיד אל מלה (7’), ראגנאר אצ’ה (65’) ויוהאנסון (90+7’). רומנו שמיד צימק לזכות הירוקים בדקה ה-75, שהסתבכו ונמצאים מרחק 3 נקודות בלבד מעל הקו האדום.

