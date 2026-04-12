שטוטגרט הביסה את המבורג, ניצחון חשוב לקלן

אמנם כמדי שנה האלופה בגרמניה ידועה מראש, אך הבונדסליגה ידועה בעניין הרב בכל שאר הקרבות המרתקים. היום (ראשון) היו שניים כאלה, כאשר שטוטגרט הביסה 0:4 את המבורג והמשיכה במאבק על המקום בליגת האלופות, וקלן ניצחה 1:3 את ורדר ברמן בקרב תחתית חשוב

שטוטגרט – המבורג 0:4

המארחת המשיכה בעונה הנפלאה שלה, והפעם קבוצתו לשעבר של דניאל פרץ הייתה זו שסבלה מכך. הקבוצה מהמקום השלישי הובילה 0:2 כבר במחצית בזכות שערים של אנג’לו סטילר (21’) וכריס פיוריך (32’). ובמחצית השנייה, היתרון הוכפל בזכות שערים של מקסימיליאן מיטלשטדט (56’) ובילאל אל חאנוס (86’).

קלן – ורדר ברמן 1:3

המארחת רשמה ניצחון חשוב בקרבות התחתית בזכות שערים של סעיד אל מלה (7’), ראגנאר אצ’ה (65’) ויוהאנסון (90+7’). רומנו שמיד צימק לזכות הירוקים בדקה ה-75, שהסתבכו ונמצאים מרחק 3 נקודות בלבד מעל הקו האדום.