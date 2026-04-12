יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7024-6232ארסנל1
6428-6331מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5538-4332אסטון וילה4
5242-5232ליברפול5
4841-5332צ'לסי6
4744-4832ברנטפורד7
4737-3932אברטון8
4637-4332ברייטון9
4636-3332סנדרלנד10
4549-4832בורנמות'11
4446-4332פולהאם12
4236-3531קריסטל פאלאס13
4247-4532ניוקאסל14
3348-3731לידס15
3344-3232נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3051-4032טוטנהאם18
2063-3332ברנלי19
1758-2432וולבס20

"סיטי באה להעביר מסר, ניצחון הצהרתי של פפ"

באנגליה חגגו עם התכולים לאחר הניצחון 0:3 על צ'לסי: "הם בכושר חשמלי, משחק מבריק וחסר רחמים". וגם: הביקורות על הבלוז וההשוואות בין שרקי לפאלמר

טירוף אצל מנצ'סטר סיטי (רויטרס)
מאבק האליפות באנגליה חי ובועט. לאחר ההפסד של ארסנל לבורנמות’, מנצ’סטר סיטי יצאה היום (ראשון) ללונדון להתמודד מול צ’לסי, והצליחה לגבור 0:3 על הבלוז. כתוצאה מכך, הפער בפסגה ירד לשש נקודות בלבד לזכות ארסנל, כשלסיטי יש משחק חסר ובמחזור הבא היא מארחת את התותחנים לקרב על כל הקופה, ובתקשורת האנגלית חגגו עם קבוצתו של פפ גווארדיולה. 

ב-’BBC’ החמיאו לאורחת: “מנצ’סטר סיטי בכושר חשמלי, העלתה את הקצב מאז הפגרה, משחק מבריק וחסר רחמים של פפ, צ’לסי פשוט גמורה”. באתר השוו גם בין שני מספרי ה-10 של הקבוצות: “זה הפך לסיפור על שני הפליימייקרים. שרקי מנהל עכשיו את העניינים בעוד פאלמר נעלם כמו שהוא תמיד עושה במשחקים גדולים, לצ’לסי נגמרו הרעיונות”.

ב-’Sky sports’ התמקדו במנצחת ובהמשך העונה שלה, אולי בדרך לאליפות: “סיטי באה להעביר מסר, זה ניצחון הצהרתי לקראת ארסנל. קריאה מבשרת רעות עבור התותחנים להמשך, הם בטח כיבו את הטלוויזיה מרוב פחד”. לאחר מכן, הם גם התמקדו ביריבה וכתבו: “לא מצליחה לעצור את הריקבון שלה, צ’לסי שוקעת בלי עקבות”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
