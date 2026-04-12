"סיטי באה להעביר מסר, ניצחון הצהרתי של פפ"

מאבק האליפות באנגליה חי ובועט. לאחר ההפסד של ארסנל לבורנמות’, מנצ’סטר סיטי יצאה היום (ראשון) ללונדון להתמודד מול צ’לסי, והצליחה לגבור 0:3 על הבלוז. כתוצאה מכך, הפער בפסגה ירד לשש נקודות בלבד לזכות ארסנל, כשלסיטי יש משחק חסר ובמחזור הבא היא מארחת את התותחנים לקרב על כל הקופה, ובתקשורת האנגלית חגגו עם קבוצתו של פפ גווארדיולה.

ב-’BBC’ החמיאו לאורחת: “מנצ’סטר סיטי בכושר חשמלי, העלתה את הקצב מאז הפגרה, משחק מבריק וחסר רחמים של פפ, צ’לסי פשוט גמורה”. באתר השוו גם בין שני מספרי ה-10 של הקבוצות: “זה הפך לסיפור על שני הפליימייקרים. שרקי מנהל עכשיו את העניינים בעוד פאלמר נעלם כמו שהוא תמיד עושה במשחקים גדולים, לצ’לסי נגמרו הרעיונות”.

ב-’Sky sports’ התמקדו במנצחת ובהמשך העונה שלה, אולי בדרך לאליפות: “סיטי באה להעביר מסר, זה ניצחון הצהרתי לקראת ארסנל. קריאה מבשרת רעות עבור התותחנים להמשך, הם בטח כיבו את הטלוויזיה מרוב פחד”. לאחר מכן, הם גם התמקדו ביריבה וכתבו: “לא מצליחה לעצור את הריקבון שלה, צ’לסי שוקעת בלי עקבות”.