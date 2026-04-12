"אלקראס איבד את כס המלכות העולמי לסינר"

אם מישהו חשב שאחרי עידן 3 הגדולים של רוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ היריבויות בעולם הטניס ירדו רמה – טעות גדלה בידו. קרלוס אלקראס ויאניק סינר נכנסו לנעליים הגדולות שהשאירו שלושת הענקים, והם סיפקו לנו גמר אדיר גם היום (ראשון), בו ניצח האיטלקי את הספרדי עם 6:7, 3:6 במערכות, קטף את התואר במונטה קרלו לראשונה בקריירה וחזר למקום הראשון בעולם.

בתקשורת המקומית סיכמו את ההפסד של בן ארצם. ב’מארקה’ כתבו: “קרלוס אלקראס מסר את שלטונו ליאניק סינר. יחד עם האכזבה בגמר, המדורג ראשון בעולם לפני משחק איבד את הדירוג הראשון ברמה העולמית”.

ב’ספורט’ הוסיפו וכתבו: “סינר חטף את כס המלכות, גם במונטה קרלו וגם בדירוג העולמי”. ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו גם לעתיד: “האלוף נפל, יוכל להחזיר את המקום הראשון בדירוג בטורניר הבא, גונדה דה גודו”.