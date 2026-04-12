יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:26
ספורט אחר

"אלקראס איבד את כס המלכות העולמי לסינר"

בתקשורת הספרדית סיכמו את ההפסד של בן ארצם לאיטלקי בגמר המונטה קרלו: "המדורג הראשון בעולם לפני המשחק מסר את שלטונו ליאניק סינר", "האלוף נפל"

קרלוס אלקראס מאוכזב (רויטרס)
קרלוס אלקראס מאוכזב (רויטרס)

אם מישהו חשב שאחרי עידן 3 הגדולים של רוג’ר פדרר, רפאל נדאל ונובאק ג’וקוביץ’ היריבויות בעולם הטניס ירדו רמה – טעות גדלה בידו. קרלוס אלקראס ויאניק סינר נכנסו לנעליים הגדולות שהשאירו שלושת הענקים, והם סיפקו לנו גמר אדיר גם היום (ראשון), בו ניצח האיטלקי את הספרדי עם 6:7, 3:6 במערכות, קטף את התואר במונטה קרלו לראשונה בקריירה וחזר למקום הראשון בעולם.

בתקשורת המקומית סיכמו את ההפסד של בן ארצם. ב’מארקה’ כתבו: “קרלוס אלקראס מסר את שלטונו ליאניק סינר. יחד עם האכזבה בגמר, המדורג ראשון בעולם לפני משחק איבד את הדירוג הראשון ברמה העולמית”.

ב’ספורט’ הוסיפו וכתבו: “סינר חטף את כס המלכות, גם במונטה קרלו וגם בדירוג העולמי”. ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו גם לעתיד: “האלוף נפל, יוכל להחזיר את המקום הראשון בדירוג בטורניר הבא, גונדה דה גודו”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
