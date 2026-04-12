יום ראשון, 12.04.2026 שעה 20:07
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנשים הספרדית בכדוריד תמכה בפלסטין

באיגוד הכדוריד טוענים כי לפני המשחק של נבחרת ישראל לנשים בכדוריד, היריבות מספרד עלו עם סמל שמזוהה עם פלסטין. באיגוד הכדוריד שוקלים את התגובה

הנעליים של הספרדיות (איגוד הכדוריד)
ההשפעות של המלחמה על הספורט הישראלי ממשיכות להופיע בשלל ענפים, כשכפי שלצערנו התרגלנו בספרד ישנן מחאות רבות כנגד ישראל ותמיכה בפלסטין, כפי שלטענת איגוד הכדוריד היה גם הערב (ראשון).

באיגוד הכדוריד סיפרו כי לפני המשחק של נבחרת הנשים הישראלית מול מקבילתה מספרד, שחקניות היריבה עלו עם ״סמל שמזוהה עם פלסטין״ לטענת האיגוד, שם מסרו כי הם שוקלים את התגובה.

בתמונות מהמקום ניתן לראות שלט קטן שהודבק על רגלה של אחת השחקניות, שבו נכתב הביטוי המוכר ״מהנהר ועד הים פלסטין תהיה חופשית״ שמבטא תמיכה בסיום קיומה של ישראל.

