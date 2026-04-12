נבחרת הנשים הספרדית בכדוריד תמכה בפלסטין

באיגוד הכדוריד טוענים כי לפני המשחק של נבחרת ישראל לנשים בכדוריד, שבו ניצחה ספרד 13:31, היריבות עלו באקט מחאתי כנגד קיומה של מדינת ישראל

הנעליים של הספרדיות (איגוד הכדוריד)
הנעליים של הספרדיות (איגוד הכדוריד)

ההשפעות של המלחמה על הספורט הישראלי ממשיכות להופיע בשלל ענפים, כשכפי שלצערנו התרגלנו בספרד ישנן מחאות רבות כנגד ישראל ותמיכה בפלסטין. הערב (ראשון) נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד הפסידה 31:13 למקבילתה הספרדית, כשאירוע לא נעים העיב על המשחק.

לפני המשחק, חלק מהשחקניות הספרדיות עלו עם סמלים שמזוהים עם פלסטין, כשאחת מהן הצמידה פתק לנעל שלה שבו נכתב הביטוי המוכר ״מהנהר ועד הים פלסטין תהיה חופשית״ שמבטא תמיכה בסיום קיומה של ישראל.

עידן מזרחי יו״ר האיגוד שהיה במשחק, אמר בתגובה לאירוע: ״לא נעבור על זה בשתיקה. דרשתי מהמשקיף להגיש תלונה רשמית נגד הספרדיות. זה כואב, דווקא כשאני ביחסים מצוינים עם נשיא ההתאחדות שלהם ויושב לידו במשחק. הוא הופתע מהמחאה של השחקניות, שחלקן ממוצא אפריקאי, ואמר שיטפל בזה בהתאם. כל זה בניגוד לשיתוף הפעולה המדהים שלנו בנוגע למשחקים נגדם בארגנטינה. זה כואב ומכעיס, אבל אנחנו גאים להיות ישראלים ולייצג את המדינה הנהדרת שלנו בכל מקום בעולם ובדיוק בגלל דברים כאלו עבדנו כל כך קשה והתעקשנו לצאת למסע המשחקים הקשה למרות כל הקשיים״.

מהלך המשחק

והיה גם כדוריד, שבו המשחק לא היה קל לנבחרת ישראל. הספרדיות פתחו בהגנה חזקה מאוד ועלו מהר מאוד ליתרון 0:5. לאט לאט הנבחרת יצאה מההלם וצמד מהיר של קרן טפליצקי צימק ל-7:4 ובהפסקה זה היה 8:14 לספרד.

נבחרת ישראל בכדוריד נשים מול ספרד (RFEBM / J.L. Recio)נבחרת ישראל בכדוריד נשים מול ספרד (RFEBM / J.L. Recio)

שני שערים רצופים של איזק שמרו את הנבחרת קרובה יחסית עם 17:11 בדקה ה-36, הקצב של הספרדיות שוב עלה בעיקר בהגנה והן ברחו ל-12:26 כשהנבחרת הישראלית התקשתה להגיע למצבי זריקה. הנבחרת שיחקה בלי הקפטנית שיר וקרט ושחקנית הפינה שיר גבזה הפצועה.

כבשו: מור שאול 3, קרן טפליצקי, שירה ג'רבי, יעל שוהם ועמית איזק 2 כ״א, שרון אקלר, אנה לזניסקה 1 כ״א. שוערת: גאיה בן זיקרי עם 3 עצירות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
