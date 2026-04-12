פרץ ואבו פרחי בהרכב מכבי ת"א, קאנגווה בב"ש

בשביל משחקים כאלה חיכינו לחזרתו של הכדורגל הישראלי. למרות הגבלה של 1,000 צופים, אנחנו עדיין מקבלים חגיגה גדולה באצטדיון בלומפילד, כשמכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:30) את הפועל באר שבע למשחק צמרת רותח במסגרת המחזור ה-26 בליגת העל, משחק בעל משמעויות רבות לשתי הקבוצות. המוליכה תחזור לנצח ותשמור על הפסגה או שהצהובים ישאירו את חלום האליפות בחיים?

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, מוחמד אבו רומי, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

החבורה של רוני דיילה מגיעה במומנטום לא רע להתמודדות, לאחר שהביסו 1:4 את הפועל חיפה ללא יותר מדי בעיות במחזור הקודם. למרות פער 7 הנקודות מהמקום הראשון, הצהובים לא אומרים נואש בכל מה שקשור למאבק האליפות, והם יודעים שניצחון מול ב”ש יחזיר אותם, ובגדול, למרוץ.

למעט קרווין אנדרדה, כל הזרים של מכבי חזרו לארץ והם יעמדו לרשות המאמן הנורבגי. הסיבה לכך שקמארה לא פותח היא שהוא היה בחול שלשום ודיילה העדיף בסוף לפתוח עם מי שעשה את כל ההכנה למשחק הזה באופן מלא.

מהצד השני, המוליכה לא חזרה טוב מהפגרה הכפויה, כשהיא יצאה מאצטדיון טרנר עם 1:1 מאכזב מול הפועל פתח תקווה במחזור הקודם. גם לפני הפגרה האדומים מבירת הנגב לא ניצחו ואיבדו נקודות, וכעת הם רואים כיצד בית”ר ירושלים מהמקום השני סוגרת עליהם, ומרוץ האליפות נשאר חי מאי פעם.

שתי הקבוצות כבר הספיקו להיפגש פעמיים העונה, כשהפעם הראשונה הייתה במסגרת אלוף האלופים, אז ניצחה הפועל ב”ש 1:2 והניפה את התואר הראשון של העונה. גם במסגרת הליגה החבורה של קוז’וק יצאה עם ידה על עליונה, כשגברה על מכבי ת”א 0:1 בטרנר משער בודד של איגור זלטאנוביץ’.