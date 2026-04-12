מסתמן: קווה גרנט יחזור לארץ, חליל אמאד לא

אחרי שובם של חלק מהזרים של מכבי ראשון לציון ולקראת החזרה המתוכננת של ליגת ווינר סל בשבת הקרובה, בקבוצה של גיא קפלן מנסים להחזיר לארץ גם את שני הגארדים שלה, קווה גרנט וחליל אמאד, כשהראשון צפוי לשוב לארץ ואילו השני העביר מסר כי אינו מעוניין לחזור.

במכבי ראשון לציון קיבלו חזרה לארץ כאמור ביום שישי את די ג'יי ברנס, נייג'ל פירסון, מרקוס וויליאמס והמתאזרח ג'יי ג'יי קפלן, נוסף על אמין סטיבנס, ששהה בישראל לכל אורך הדרך.

בקבוצה מנהלים כאמור שיחות אינטנסיביות מול שני הגארדים: קליל אמאד וקווה גרנט. עם האחרון השיחות בשלב מתקדם יותר והכתומים מעיר היין מצפים שהגארד, שעלה עם הקבוצה מהלאומית בעונה שעברה, ישוב בקרוב ארצה. עם זאת, אמאד העביר לראשי המועדון מסר לפיו הוא לא מעוניין לחזור. בראשון ממשיכים לנסות לשכנע, אך אינם אופטימיים, לדבריהם.

גרנט מעמיד השנה בראשל"צ ממוצעים של 12.1 נקודות, 4.7 אסיסטים, 3.2 ריבאונדים ו-1.3 חטיפה למשחק, אמאד העמיד עד כה 16.5 נקודות, 2.9 אסיסטים, 2.4 ריבאונדים ו-2 חטיפות למשחק.