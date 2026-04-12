יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מסתמן: קווה גרנט יחזור לארץ, חליל אמאד לא

פרסום ראשון: אחרי שקיבלו את ברנס, פירסון, וויליאמס וקפלן, בראשל"צ מנהלים שיחות עם הגארדים, כשהראשון בשיחות מתקדמות והשני אינו רוצה לשוב

קווה גרנט עם הכדור (רועי כפיר)
אחרי שובם של חלק מהזרים של מכבי ראשון לציון ולקראת החזרה המתוכננת של ליגת ווינר סל בשבת הקרובה, בקבוצה של גיא קפלן מנסים להחזיר לארץ גם את שני הגארדים שלה, קווה גרנט וחליל אמאד, כשהראשון צפוי לשוב לארץ ואילו השני העביר מסר כי אינו מעוניין לחזור.

במכבי ראשון לציון קיבלו חזרה לארץ כאמור ביום שישי את די ג'יי ברנס, נייג'ל פירסון, מרקוס וויליאמס והמתאזרח ג'יי ג'יי קפלן, נוסף על אמין סטיבנס, ששהה בישראל לכל אורך הדרך.

בקבוצה מנהלים כאמור שיחות אינטנסיביות מול שני הגארדים: קליל אמאד וקווה גרנט. עם האחרון השיחות בשלב מתקדם יותר והכתומים מעיר היין מצפים שהגארד, שעלה עם הקבוצה מהלאומית בעונה שעברה, ישוב בקרוב ארצה. עם זאת, אמאד העביר לראשי המועדון מסר לפיו הוא לא מעוניין לחזור. בראשון ממשיכים לנסות לשכנע, אך אינם אופטימיים, לדבריהם. 

גרנט מעמיד השנה בראשל"צ ממוצעים של 12.1 נקודות, 4.7 אסיסטים, 3.2 ריבאונדים ו-1.3 חטיפה למשחק, אמאד העמיד עד כה 16.5 נקודות, 2.9 אסיסטים, 2.4 ריבאונדים ו-2 חטיפות למשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */