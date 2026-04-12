יום ראשון, 12.04.2026 שעה 20:06
ספורט אחר  >> כדוריד

המשחקים בין ישראל לספרד יתקיימו בארגנטינה

סופי ורשמי: צמד המפגשים בין נבחרת הכדוריד לספרדים על הכרטיס לאליפות העולם יתרחשו על אדמת דרום אמריקה: "מרגש לדעת שאנחנו חלק מההיסטוריה"

נבחרת ישראל בכדוריד (Sorin Pana, איגוד הכדוריד)
עכשיו זה סופי ורשמי, צמד המשחקים בין נבחרת ישראל בכדוריד לספרד על הכרטיס לאליפות העולם, יתקיימו בארגנטינה, אחרי שהתאחדות הכדוריד האירופית EHF נתנה את אישורה הסופי לאירוע.

ישראל וספרד יעשו היסטוריה ב-14 וב-16 במאי, כשיהיו צמד הנבחרות האירופיות הראשון שמקיים שני משחקים רשמיים על אדמת דרום אמריקה ותחת חסותה של ההתאחדות הארגנטינאית, שלקחה על עצמה את עלויות הפקת צמד המשחקים, האולם, המשטח, השידור, שיפוט ועוד.

במקביל איגוד הכדוריד עובד מול הקהילה היהודית הגדולה של בואנוס איירס על כל נושא אירוח הנבחרת והאירועים שסביב המשחקים.

“נוסעים לארגנטינה במטרה כפולה”

עידן מזרחי יו"ר האיגוד סיפר: "זה מרגש ממש לדעת שאנחנו חלק מההיסטוריה של הכדוריד העולמי עם קיום צמד משחקים יוקרתי כזה על אדמת ארגנטינה. הרבה אנשים טובים עשו הרבה עבודה קשה כדי שזה יקרה. מגיע הרבה קרדיט לאנשי האיגוד שלנו על היוזמה, להתאחדות הארגנטינית שלקחה על עצמה את הפרויקט הזה, לחברי פאקו יו"ר ההתאחדות הספרדי על החברות ושיתוף הפעולה, ולחברינו הטובים בהתאחדות הכדוריד האירופי שהראו שהם מבינים את הצרכים שלנו ונתנו את אישורם הסופי כעת.

אנחנו נוסעים לארגנטינה במטרה כפולה, הראשונה ספורטיבית, לנסות להפתיע את ספרד, והשנייה לאומית, להביא את בשורת מדינת ישראל והכדוריד הישראלי לקהילה היהודית החמה בבואנוס איירס ואנו מתכוונים לקיים שם ערב גאלה מפואר עם ראשי הקהילה. אני קורא מכאן לחברות מסחריות ונותני חסות, להצטרף אלינו ולהיות חלק מההיסטוריה של הספורט הישראלי. במקביל אנחנו בודקים גם אפשרות להוציא עם הנבחרת קהל אוהדים שילווה אותה בצמד המשחקים הזה".

