5925-5826הפועל ב"ש1
5729-6126בית"ר ירושלים2
4932-5526מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
4228-5026מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2746-3726עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2137-2226הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

מלך השערים ומלכת הניצחונות: מספרי העונה בליגה

מי מלך הבישולים, מי ההתקפה הטובה בליגה, מי מלכת התיקו, מי נעלה את השער ומי ההגנה הכי גרועה? לפני הפלייאוף, כל הנתונים הבולטים מהעונה הסדירה

העניינים מתחממים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע (חגי מיכאלי)
העונה הסדירה בליגת העל ננעלה הערב (ראשון), וכעת כל העיניים נשואות לפלייאוף, כאשר תמונת המצב הושלמה והמספרים מספרים את הסיפור של אחת העונות המסקרנות בשנים האחרונות.

דן ביטון סיים כמלך השערים של הליגה הסדירה עם 15 כיבושים, כשהוא מקדים את סתיו טוריאל וירדן שועה, שניהם עם 12 שערים כל אחד. בגזרת הבישולים, רוי רביבו מוביל את הרשימה עם 8 בישולים, נתון שממחיש את תרומתו ההתקפית לאורך העונה.

מספרים שמגדירים עונה

בית”ר ירושלים הוכתרה כבעלת ההתקפה הטובה בליגה עם 61 שערי זכות, כשהפועל באר שבע נושפת בעורפה עם 58 ומכבי תל אביב עם 55. מנגד, ההגנה החזקה ביותר שייכת להפועל באר שבע שספגה 25 שערים בלבד, בעוד הפועל תל אביב במקום השני עם 26 ספיגות.

שחקני מכבי תל אביב ושחקני הפועל באר שבע (רדאד גשחקני מכבי תל אביב ושחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

בצד השני של המתרס, בני ריינה רשמה עונה קשה במיוחד והיא מחזיקה בהגנה החלשה בליגה עם 59 שערי חובה ב-26 משחקים. אחריה מכבי נתניה עם 55 ספיגות, נתון חריג במיוחד לאור העובדה שהיא מדורגת במקום ה-7, וטבריה עם 52 ספיגות מהמקום הלפני אחרון.

הפועל באר שבע מובילה גם בקטגוריית הניצחונות עם 18, כאשר בית”ר ירושלים אחריה עם 17. הפועל פתח תקווה, שהצליחה להיכנס לפלייאוף העליון, בלטה דווקא ביציבות עם 10 תוצאות תיקו, הכי הרבה בליגה, לצד 7 הפסדים בלבד לאורך כל העונה.

שחקני באר שבע חוגגים (רדאד גשחקני באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

ובקצה הטבלה, בני ריינה סיימה עונה עגומה במיוחד עם 20 הפסדים מתוך 26 משחקים ורק 3 ניצחונות, נתונים שממחישים את הפער הגדול בינה לבין שאר הליגה.

כעת, עם סיום העונה הסדירה, הקבוצות ייכנסו לשלבי ההכרעה בפלייאוף, כשהמאבקים על האליפות, אירופה וההישרדות צפויים להיות פתוחים ומרתקים עד הרגע האחרון.

