השלימה דאבל: מכבי אשדוד זכתה בגביע המדינה

מכבי אשדוד רשמה היום (ראשון) הישג גדול והשלימה דאבל לאחר שניצחה בגמר גביע המדינה בכדורעף לנשים את הפועל כפר סבא. המשחק, שהתקיים באולם האנרבוקס בחדרה בנוכחות מאות צופים שהעניקו אווירה נהדרת, הסתיים בתוצאה 1:3 לזכות הקבוצה מאשדוד אחרי 25:17, 10:25, 15:25, 16:25.

כפ”ס פתחה טוב, אשדוד הרימה הילוך

המערכה הראשונה החלה בשתי נקודות של אשדוד, שעלתה ליתרון 6:8 עם חסימה של דולקארט. בשלב זה נכנסה קירשנבאום לתמונה ועם שלוש הנחתות הפכה את התוצאה. מכאן כפר סבא שלטה במערכה ללא עוררין והגדילה את הפער עד לניצחון במערכה הראשונה.

במערכה השנייה אשדוד התעוררה ופתחה בבליץ של 1:6. מכאן הפער הלך וצמח, כאשר אשדוד לא אפשרה לכפר סבא לצמצם את המרחק ואף הגדילה אותו עד לניצחון קל במערכה השנייה שאיזן את תוצאת המשחק. המערכה השלישית החלה בצורה צמודה. כפר סבא עלתה ליתרון 4:6 בזכות שתי נקודות של קופליביץ, אך דה סילבה מאשדוד השוותה ל-8:8 בהנחתה נהדרת.

שחקניות מכבי אשדוד (לילך וויס-רוזנברג)

אשדוד ביצעה מהפך ועלתה ל-10:12, כשפרוצקיך הוסיפה הנחתה אדירה שהעלתה ל-10:14. אשדוד המשיכה להגדיל את הפער עד לניצחון במערכה. המערכה הרביעית נפתחה עם 0:3 לאשדוד, אך כפר סבא חזרה לתמונה כשסילבה דה מלו צמצמה ל-4:3. קרבינוביץ, שהציגה יכולת מצוינת בשלב זה, העלתה את אשדוד ל-4:7 עם שלוש הנחתות.

המגמה נמשכה כשסעדה העלתה את אשדוד ל-10:15. גלית דבש מכפר סבא עוד הורידה ל-12:15 עם חסימה טובה, אך אשדוד שוב הגדילה את הפער. סעדה סיימה ראלי יפה בין שתי הקבוצות וקבעה 15:20, יתרון שאותו אשדוד לא שמטה בדרך לזכייה שנייה בתולדותיה בגביע המדינה ודאבל ראשון כמובן.

במכבי אשדוד הצטיינו: פרוצקיך עם 26 נקודות (שנבחרה למצטיינת המשחק) וקרבינוביץ' עם 22 נקודות.

בהפועל כפר סבא הצטיינו: קרישנבאום עם 11 נקודות וקופילביץ עם 10 נקודות.

מכבי אשדוד עם הגביע (לילך וויס-רוזנברג)

מאמן אשדוד: “אני באופוריה, יש פה קבוצה מטורפת, באמת”

מאמן מכבי אשדוד, ליאור לוק, אמר לאחר הניצחון: "זה מטורף, אני באופוריה ועדיין לא כל כך מעכל את מה שקרה פה. היה משחק קשה מאוד, בעיקר ברמה המנטלית, אבל יש פה קבוצה מטורפת באמת. דאבל היסטורי, עבדנו בשבילו קשה מאוד בעונה לא פשוטה. עונה של מלחמה, שחקניות שבאות והולכות והרבה מאוד אתגרים שהם בכלל מחוץ למגרש. אני שמח מאוד שצלחנו את כל זה. זה מלמד על הארגון שלנו ועל המעטפת שאנחנו מקבלים כאן. הביטחון שנותנים לנו ברמה העירונית, התקציבים, רשות הספורט וראש עיר שהוא באמת של פעם בחיים. אני גאה שהצלחנו להביא את כל התמיכה הזו לתוך המגרש ולסיים עם ההישג הזה".

גלית דבש, קפטנית הפועל כפר סבא: "כמובן שבאנו לפה כדי ללכת על כל הקופה. זה לא הספיק, אבל אני כן רוצה לצאת עם הדברים החיוביים מהערב הזה, כמו המערכה הראשונה ובכלל העובדה שעמדנו פה עם סגל שרובו ישראלי. עצם ההגעה לגמר הגביע הייתה מבחינתנו הישג מאוד גדול. מבחינה אישית, הגאווה הכי גדולה שלי היא לסגור מעגל. לפני שמונה שנים אימנתי במרכז המצוינות ילדה בכיתה ו', והיום היא עמדה לידי על המגרש, מיה דונאטו, כתף אל כתף. מבחינתי, להיות איתה ביחד על המגרש במעמד כזה זה ההישג הכי גדול. מיה היא ילדה שצמחה במועדון, והעובדה שהיא על המגרש בגמר גביע איתי היא משמעותית עבורי מאוד. אני צופה עתיד גדול לעוד שחקניות מועדון שימלאו את השורות, ואני בטוחה שנגיע לעוד הישגים בעתיד".