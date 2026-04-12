קאני, אוחנה ומוחמד בהרכב מכבי חיפה לק"ש

המחזור ה-26 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי העופר, הריק מאוהדים, את עירוני קריית שמונה. רגע לפני חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום רביעי, הירוקים רוצים לחזור אל מסלול הניצחונות.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, מנואל בנסון, קנג’י גורה וסילבה קאני.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מור סימן טוב ואדריאן אוגריסה.

הקבוצה של ברק בכר חזרה מפגרת המלחמה בצורה לא טובה, כאשר לא נראתה טוב ונכנעה 2:0 מול הפועל תל אביב בבלומפילד, במשחק שהתקיים גם הוא ללא קהל. בכך, רשמה הפסד ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני המלחמה נכנעה 1:0 להפועל פתח תקווה בסמי עופר.

מנגד, עירוני קריית שמונה, הקבוצה שסובלת מהמלחמה יותר מכל קבוצה אחרת, חזרה מהפגרה בצורה מעוררת השראה, כשגברה 0:2 על בני סכנין ורשמה ניצחון ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני הפגרה ניצחה 0:1 את הפועל ירושלים.

מבחינתה של מכבי חיפה, רגע לפני הכניסה לפלייאוף העליון, היא רוצה להגדיל את הפער מהפועל פתח תקווה שבמקום השישי לחמש נקודות ולצמק את הפער מהפועל תל אביב הרביעית לשבע נקודות. מנגד, עירוני קריית שמונה שואפת להגדיל את הפער מעירוני טבריה, שנמצאת מתחת לקו האדום, ל-11 נקודות, רגע לפני פתיחתו של הפלייאוף התחתון.