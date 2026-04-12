יום ראשון, 12.04.2026 שעה 19:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14

קאני, אוחנה ומוחמד בהרכב מכבי חיפה לק"ש

השלושה יפתחו ב-11 של הירוקים ב-20:00. גם אזולאי, בנסון וגורה בפנים. מרטינס שב ויעלה בצד השני, גם אוגריסה, סימן טוב ואקה יתחילו משריקת הפתיחה

|
סילבה קאני (עמרי שטיין)
המחזור ה-26 של ליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי העופר, הריק מאוהדים, את עירוני קריית שמונה. רגע לפני חצי גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום רביעי, הירוקים רוצים לחזור אל מסלול הניצחונות.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, מנואל בנסון, קנג’י גורה וסילבה קאני.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מור סימן טוב ואדריאן אוגריסה.

הקבוצה של ברק בכר חזרה מפגרת המלחמה בצורה לא טובה, כאשר לא נראתה טוב ונכנעה 2:0 מול הפועל תל אביב בבלומפילד, במשחק שהתקיים גם הוא ללא קהל. בכך, רשמה הפסד ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני המלחמה נכנעה 1:0 להפועל פתח תקווה בסמי עופר.

מנגד, עירוני קריית שמונה, הקבוצה שסובלת מהמלחמה יותר מכל קבוצה אחרת, חזרה מהפגרה בצורה מעוררת השראה, כשגברה 0:2 על בני סכנין ורשמה ניצחון ליגה שני ברציפות, מכיוון שלפני הפגרה ניצחה 0:1 את הפועל ירושלים.

מבחינתה של מכבי חיפה, רגע לפני הכניסה לפלייאוף העליון, היא רוצה להגדיל את הפער מהפועל פתח תקווה שבמקום השישי לחמש נקודות ולצמק את הפער מהפועל תל אביב הרביעית לשבע נקודות. מנגד, עירוני קריית שמונה שואפת להגדיל את הפער מעירוני טבריה, שנמצאת מתחת לקו האדום, ל-11 נקודות, רגע לפני פתיחתו של הפלייאוף התחתון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
