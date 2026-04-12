מתחת לקו האדום: טוטנהאם הפסידה לסנדרלנד

טוטנהאם המשיכה להסתבך בתחתית הפרמייר ליג, כשהערב (ראשון) הפסידה 1:0 לסנדרלנד במשחק הבכורה של רוברטו דה זרבי על הקווים. המאמן האיטלקי, שהחליף את איגור טודור שפוטר לאחרונה, קיווה לפתוח דף חדש, אך קיבל מציאות קשה כבר מהמשחק הראשון.

ההפסד, יחד עם הניצחון של ווסטהאם מוקדם יותר במחזור, הוריד את התרנגולים מתחת לקו האדום. טוטנהאם מדורגת כעת במקום ה-18 עם 30 נקודות בלבד, בעוד ווסטהאם מעליה עם 32 נקודות, כאשר נותרו עוד שישה מחזורים עד לסיום העונה והלחץ רק הולך וגובר.

הסתבכות בתחתית והפסד כואב

מהלך המשחק לא האיר פנים לטוטנהאם, שהתקשתה לייצר מצבים מסוכנים ונענשה במחצית השנייה. בדקה ה-61 הגיע רגע ההכרעה, כאשר נורדי מוקיילה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, הכדור פגע בשחקן הגנה, שינה כיוון וחדר לרשת של אנטונין קינסקי בדרך ל-0:1 לסנדרלנד.

שחקני טוטנהאם באים בטענות (רויטרס)

כריסטיאן רומרו מאוכזב (רויטרס)

סנדרלנד, שמצידה רשמה ניצחון חשוב, עלתה למקום ה-10 בטבלה והמשיכה להציג עונה יציבה יחסית, בעוד טוטנהאם ממשיכה להידרדר. הנתונים מדברים בעד עצמם: רק 7 ניצחונות לצד 16 הפסדים ב-32 מחזורים, מאזן שלא מאפשר לקבוצה לנשום מעל הקו האדום.

כעת, דה זרבי יצטרך למצוא פתרונות במהירות אם ברצונו להשאיר את טוטנהאם בליגה, כשהפתיחה שלו בתפקיד רחוקה מלהרשים והמשימה הופכת למורכבת יותר עם כל מחזור שעובר.

רוברטו דה זרבי (רויטרס)

נוטינגהאם פורסט – אסטון וילה 1:1

משחק צמוד שהוכרע בתיקו. וילה עלתה ראשונה ליתרון בדקה ה-23 משער עצמי אומלל של מורילו, שדחק לשערו הוא כדור רוחב. היתרון החזיק מעמד זמן קצר בלבד, ובדקה ה-38 פורסט השוותה כשקאלום הדסון-אודוי מצא את נקו וויליאמס על סף הרחבה, והאחרון סיים בבעיטה מדויקת לפינה התחתונה וקבע 1:1.

וילה, שפספסה הזדמנות להגדיל את הפער בצמרת, עלתה ל-55 נקודות במקום ה-4 וכעת מנצ'סטר יונייטד השלישית יכולה לפתוח פער של שלוש נקודות, כשכרגע השתיים בשוויון נקודות. מנגד, נוטינגהאם העלתה את מאזנה ל-33 נקודות במקום ה-16, שלוש מעל טוטנהאם שמתחת לקו האדום.

קריסטל פאלאס – ניוקאסל 1:2

הנשרים עלו למקום ה-13 עם 42 נקודות, בדיוק כמו למגפייז שלהם משחק עודף, אך עם הפרש שערים עדיף. ניוקאסל עלתה ראשונה ליתרון בדקה ה-43 כשוויליאם אוסולה ניצל מסירה נהדרת וגלגל לפינה השמאלית, אך פאלאס חזרה במחצית השנייה ובדקה ה-80 ז’אן-פיליפ מטטה השווה ל-1:1 לאחר שנגח מקרוב כדור רוחב מדויק. בתוספת הזמן הגיע המהפך, כאשר בדקה ה-90+4 מטטה השלים צמד מהנקודה הלבנה עם בעיטה נמוכה לפינה הימנית וקבע את תוצאת המשחק.