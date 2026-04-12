יום ראשון, 12.04.2026 שעה 22:25
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
 פלייאוף אליפות 
390-22אוניון סן ז'ילואז1
383-62קלאב ברוז'2
293-12סט. טרוידן3
255-52אנדרלכט4
242-12מכלן5
244-22גנט6
 פלייאוף קונפרנס ליג 
261-42ווסטרלו1
251-22גנק2
233-42סטנדרד ליאז'3
203-22שרלרואה4
184-22אנטוורפן5
183-12לובן6
 פלייאוף ירידה 
363-42זולטה וורחם1
352-52סרקל ברוז'2
314-02לובייר3
222-22דנדר4

צמד אדיר לקארצב בסין, שנזן הפסידה 4:3

הקשר כיכב בהפסד של קבוצתו עם שני שערים במחצית הראשונה, אבל ירד מנוצח. חלאילי וסן ז'ילואז ניצחו ושמרו על הפסגה. תיקו דרמטי לדסה מול פיינורד

|
עדן קארצב בשנזן (IMAGO)
העונה הסדירה בליגת העל תיסגר היום (ראשון) עם שלושה משחקים אחרונים שיובילו את הכדורגל הישראלי אל הפלייאוף. גם ברחבי העולם מתקרבים אל רגעי ההכרעה בצעדי ענק, כשלא מעט נציגים ישראלים לוקחים חלק במדי קבוצות שונות במטרה לסייע להם להגיע להישגים.

בסין, עדן קארצב נתן הופעה אדירה במדי שנזן הסינית, כשפתח במדי קבוצתו והצליח לכבוש צמד עוד לפני המחצית (38’, 45+2’). לצערו, השערים באו אחרי שקבוצתו כבר פיגרה 3:0, במשחק שנגמר ב-4:3 ליונאן יוקון. הקשר הוחלף בדקה ה-81.

בבלגיה, אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי הצליחו לעשות צעד נוסף אל עבר אליפות שנייה ברצף, כשצלחו את המשחק השני בשלב הפלייאוף ושמרו על המקום הראשון אחרי 0:1 על מכלן. הקיצוני הישראלי ספג כרטיס צהוב בתוספת  הזמן, כחלק מהמטרה לשמור על היתרון, משימה אותה צלח יחד עם חבריו.

בהולנד, אלי דסה וניימיכן הצליחו לסחוט תיקו דרמטי מפיינורד עמוק בתוך תוספת הזמן. הבלם/מגן הישראלי הוחלף אחרי 77 דקות כשקבוצתו הייתה בפיגור 1:0, אבל חזה בחבריו מוצאים את השוויון בדקה ה-90+7 מרגלי דנילו פריירה, אקס פיינורד.

ממשיכים באירופה וקופצים לאוקראינה, שם בר לין וקריבבס הצליחו להשיג שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2 על קודריבקה מהחלק התחתון של הטבלה. הקיצוני הוחלף בתוספת הזמן של המשחק, כשסאמי אדם לא שותף.

חוזרים לאסיה עם הנציג בדרום קוריאה, עבדאללה חליחאל, שנכנס כמחליף בדקה ה-65 במדי גאנגוון כשקבוצתו הייתה ביתרון 0:1 ונעזרו בשער עצמי בתוספת הזמן כדי לקבוע את התוצאה הסופית, 0:2 ולהשיג ניצחון שני ברצף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
