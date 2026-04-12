צמד אדיר לקארצב בסין, שנזן הפסידה 4:3

העונה הסדירה בליגת העל תיסגר היום (ראשון) עם שלושה משחקים אחרונים שיובילו את הכדורגל הישראלי אל הפלייאוף. גם ברחבי העולם מתקרבים אל רגעי ההכרעה בצעדי ענק, כשלא מעט נציגים ישראלים לוקחים חלק במדי קבוצות שונות במטרה לסייע להם להגיע להישגים.

# בסין, עדן קארצב נתן הופעה אדירה במדי שנזן הסינית, כשפתח במדי קבוצתו והצליח לכבוש צמד עוד לפני המחצית (38’, 45+2’). לצערו, השערים באו אחרי שקבוצתו כבר פיגרה 3:0, במשחק שנגמר ב-4:3 ליונאן יוקון. הקשר הוחלף בדקה ה-81.

# בבלגיה, אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי הצליחו לעשות צעד נוסף אל עבר אליפות שנייה ברצף, כשצלחו את המשחק השני בשלב הפלייאוף ושמרו על המקום הראשון אחרי 0:1 על מכלן. הקיצוני הישראלי ספג כרטיס צהוב בתוספת הזמן, כחלק מהמטרה לשמור על היתרון, משימה אותה צלח יחד עם חבריו.

# בהולנד, אלי דסה וניימיכן הצליחו לסחוט תיקו דרמטי מפיינורד עמוק בתוך תוספת הזמן. הבלם/מגן הישראלי הוחלף אחרי 77 דקות כשקבוצתו הייתה בפיגור 1:0, אבל חזה בחבריו מוצאים את השוויון בדקה ה-90+7 מרגלי דנילו פריירה, אקס פיינורד.

# ממשיכים באירופה וקופצים לאוקראינה, שם בר לין וקריבבס הצליחו להשיג שלוש נקודות יקרות אחרי 1:2 על קודריבקה מהחלק התחתון של הטבלה. הקיצוני הוחלף בתוספת הזמן של המשחק, כשסאמי אדם לא שותף.

# חוזרים לאסיה עם הנציג בדרום קוריאה, עבדאללה חליחאל, שנכנס כמחליף בדקה ה-65 במדי גאנגוון כשקבוצתו הייתה ביתרון 0:1 ונעזרו בשער עצמי בתוספת הזמן כדי לקבוע את התוצאה הסופית, 0:2 ולהשיג ניצחון שני ברצף.