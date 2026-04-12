אצילי וגונזאלס בהרכב בית"ר, רקוניאץ מנגד

המחזור ה-26 של ליגת העל ימשיך הערב (ראשון, 20:00) עם משחק גדול באצטדיון טדי, כאשר הפועל ירושלים תארח את בית”ר ירושלים לדרבי מסקרן, שהוא גם המשחק הראשון שמשוחק עם קהל מאז פרוץ המלחמה עם איראן ולבנון.

ההרכב של הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יהונתן ליש, נועם מלמוד, עומר אגבדיש, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, תמיר חיימוביץ’, אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ.

ההרכב של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, נאנה אנטווי, בוריס אינו, זיו בן שימול, דור חוגי, עומר אצילי, ג’ונבוסקו קאלו, חסונד גונזאלס.

בית”ר תנצח דרבי בליגה לראשונה מ-2023?

בית”ר מגיעה למשחק אחרי שחזרה מפגרת המלחמה עם קאמבק ענק ו-2:3 מטורף על עירוני טבריה. הקבוצה של ברק יצחקי פיגרה 2:0 עד הדקה ה-73 מול הקבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום, אך הצליחה לבצע מהפך גדול, שהושלם עם שער של ירדן כהן בתוספת הזמן.

הקבוצה של ברק יצחקי יודעת כי ניצחון בשילוב איבוד נקודות של הפועל באר שבע, שמתארחת במקביל אצל מכבי תל אביב בבלומפילד, יעלה אותה אל פסגת הטבלה רגע לפני פתיחת הפלייאוף העליון.

מנגד, החבורה של זיו אריה חזרה מפגרת המלחמה עם 0:0 בחוץ מול נועלת הטבלה, בני ריינה, ומחזיקה ברצף של חמישה משחקים ללא ניצחון. היא יודע שניצחון מפתיע הערב ירחיק אותה עד כדי מרחק של חמש נקודות מעירוני טבריה, שנמצאת מתחת לקו האדום.

הניצחון האחרון של בית”ר ירושלים בדרבי במסגרת הליגה היה אי שם בדצמבר 2023, כאשר שער של ירדן שועה (שלא נכלל בסגל הערב בשל צבירת כרטיסים צהובים), הכריע את ההתמודדות. מאז, הפועל ירושלים ניצחה פעמיים (1:2 ו-0:3) והקבוצות נפרדו שלוש פעמים בתיקו (3:3, 1:1 ו-1:1).