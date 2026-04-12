בהפועל טוענים: מכבי דאגה שלא נכניס ציוד עידוד

מתחמם לקראת הדרבי השני אי פעם ביורוליג בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. המפגש הטעון ישוחק היום (ראשון, 22:15) בבלגרד, כאשר בינתיים בהפועל תל אביב מאשימים את מכבי תל אביב כמה שעות לפני המשחק.

במשחק אמורים להיות כמה מאות אוהדים בכל צד, זאת אחרי ששתי הקבוצות הוציאו חבילות לקהל שלהם. בינתיים, ל-ONE נודע שבהפועל תל אביב טוענים שבמשטרה לא מאפשרים לקהל שלהם להכניס ציוד עידוד.

אצל האדומים אף טוענים שמכבי תל אביב נתנה הנחיה למשטרה המקומית שלא לאפשר לקהל האורח להכניס ציוד עידוד. בינתיים, במכבי תל אביב בחרו שלא להתייחס לטענות ולא להגיב כשאלו קיבלו פנייה על ידי ONE.

המפגש הוא אמנם לא משוחק בישראל, אבל כרגיל הדרבי טעון כאשר הפעם הפועל תל אביב אף יכולה להבטיח עלייה לפלייאוף דווקא עם ניצחון נגד מכבי, בעונה שהצהובים סיימו וכבר לא יכולים להעפיל לפליי-אין.